Feijóo dice que Italia y Grecia han reducido la entradas de inmigrantes frente a la "nefasta" política de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes que Italia y Grecia han reducido este año la entrada de menores migrantes en sus países en un 71% y 58%, respectivamente, mientras que España "en los primeros meses de este año la ha incrementado en más de un 300%", algo que ha achacado a la "nefasta" política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. A su entender, esos otros países sí que están "haciendo bien su trabajo". Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la sede del PP para valorar la decisión que acordó la dirección nacional de Vox de romper los pactos de gobierno con su partido en cinco comunidades autónomas y pasar a la oposición, un movimiento que ha calificado de "disparatado". Feijóo ha exigido urgentemente "recuperar el control de la política migratoria", que, a su juicio, pasa por la declaración de emergencia migratoria, financiación para las CCAA, implicación del Gobierno en la gestión de los menores, más control de fronteras, negociaciones con Europa e inversiones en los países de origen. "El Gobierno no tiene más política económica que enfrentar a las comunidades autónomas", ha denunciado Feijóo, después de advertir de que las capacidades de las comunidades autónomas para acoger a menores migrantes "son limitadas". Feijóo ha afirmado que España es "una sola nación" y "eso implica solidaridad". "Los hemos defendido siempre respecto a Cataluña y lo defendemos ahora respecto a Canarias y Ceuta y así será siempre", ha dicho, para avisar a Vox que tienen una "curiosa forma de entender el patriotismo" al dejar "abandonadas a CCAA que lo están pasando mal". En este sentido, ha dicho que sus autonomías han hecho lo que "no hace el Gobierno" y tampoco "algunos de sus socios". "Sánchez, como ERC, se desentiende de la suerte de los menores no acompañados. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, no", ha subrayado. En este sentido, Feijóo ha señalado que el PP no dará la espalda a quien más precisa auxilio, si bien ha dejado claro que las CCAA pueden "ayudar hasta el límite de su capacidad máxima" y que el Gobierno central debe poner medios. "La política migratoria no consiste en lavarse las manos, como hace el Partido Socialista, ni en cerrar los ojos, como plantea Vox", ha manifestado. VE "PASIVIDAD" DE SÁNCHEZ Y "POPULISMO" DE VOX EN INMIGRACIÓN A renglón seguido, ha comparado la situación de España con la de otros países vecinos del mediterráneo que sufren también el problema de la inmigración. "¿Por qué en lo que va de año Grecia e Italia han logrado reducir las entradas de inmigrantes europeos en un 71% y en un 58% respectivamente, mientras que España en los primeros meses de este año las ha incrementado en más de un 300%? La respuesta es sencilla, porque esos países están haciendo bien su trabajo y el señor Sánchez no", ha enfatizado. En este punto, ha acusado a Sánchez de no haber "ejercido adecuadamente sus competencias exclusivas en materia de migración". "Y ante el desafío migratorio sólo caben tres posturas. La pasividad, el populismo o la responsabilidad", ha dicho, enmarcando al Gobierno y a Vox en las dos primeras opciones. Al ser preguntado qué votará el PP en la reforma de la ley de extranjería que activará la derivación obligatoria de los menores migrantes hacia el resto de las comunidades autónomas, Feijóo no ha desvelado cuál será el sentido del voto del Grupo Popular cuando esa reforma llegue al Congreso. "A estas alturas, lo que necesitamos es saber cuál es la política migratoria del Gobierno de España. De momento, no la tiene", ha enfatizado. Dicho esto, ha indicado que "no hay política migratoria en España". "El Ministerio de Exteriores está en paradero desconocido y es incapaz de acordar acuerdos de cooperación con nadie", ha dicho, para criticar que se haya dejado en manos del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por provenir de Canarias. "Comprenderá que esto no deja de ser una broma de mal gusto", ha apostillado. Feijóo ha señalado que otros países eran entrada de la inmigración irregular pero han buscado acuerdos y han trabajado con la UE, reduciendo "de forma drástica" la entrada de inmigrantes en esos países. "¿Cómo es posible que nosotros tengamos en este momento la frontera más permeable de la Unión Europea? ¿Cómo es posible que no hayamos activado la emergencia migratoria, que no nos hayamos sentado con las autoridades de la Comisión Europe o no hayamos pactado con los países en origen?", se ha preguntado, para afirmar que hay "una ausencia absoluta de política migratoria".

