El saldo de menores no acompañados tutelados por C-LM asecenderá a 84 con la llegada de los 20 del nuevo reparto

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha destacado que actualmente en la región habrá 84 menores no acompañados bajo tutela autonómicoa con los 20 del reparto de este año, que corresponden al acuerdo de 2023. Tal y como ha apuntado en declaraciones a los medios desde Cuenca, esa veintena de menores no se han acogido "porque el Gobierno de Canarias no da abasto para trmaitar toda la documentación necesaria y remitir a los menores a las comunidades autónomas" "Llevamos desde el mes de octubre del año pasado insistiendo en que se agilizarán esos trámites", ha señalado, matizando que en abril de 2024 consiguieron firmar los acuerdos. "Queremos seguir ayudando, queremos seguir aportando y queremos seguir acogiendo a todos los menores que así lo necesiten y dándoles toda la cobertura suficiente, por supuesto, sin que perjudique a nuestro sistema de protección que tenemos en Castilla-La Mancha, un sistema de protección amplio, pero ya también un poco sobrecargado", ha apuntado. De los 20 mnuevos menores, ha dicho, ya han llegado los diez primeros, que serán acogidos "con los brazos abiertos", tal y como ha afirmado. Ahora hay recursos "en todas las provincias" y se adjudicarán las plazas atendiendo a las necesidades de cada uno de los menores.

