El Congreso debate hoy las propuestas alternativas de Vox y Podemos a la reforma judicial impulsada por PP y PSOE

El Pleno del Congreso debatirá este jueves las enmiendas de totalidad con texto alternativo registradas respectivamente por Vox y Podemos a la reforma de la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal pactada por PP y PSOE en el marco de su acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras más de cinco años de bloqueo. Con esta reforma legislativa, los dos grandes partidos buscan poner fin a las denominadas 'puertas giratorias' en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales. Sin embargo, la semana pasada durante la toma en consideración de la propuesta las dos formaciones solo consiguieron el respaldo de sus propios grupos y de la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Los socios habituales del PSOE lamentaron que la propuesta no cambie "nada" y que siga favoreciendo el 'lawfare' y Vox lo consideró un mero "reparto" entre PP y PSOE. Eso sí, sólo Vox y Podemos han aprovechado el trámite de las enmiendas de totalidad para intentar que la propuesta de los dos grandes partidos sean sustituidas por sus textos alternativos. Sin embargo, la previsión es que ambos sean rechazados con los votos de PSOE y PP y que la reforma auspiciada por socialistas y 'populares' siga su curso en el Congreso. VOX: QUE LOS JUECES ELIJAN A LOS JUECES En concreto, los de Santiago Abascal proponen que los jueces y magistrados sean quienes elijan directamente las doce plazas que tienen reservadas en el Consejo, sin participación alguna de los partidos. Para ello, abogan por "volver a la literalidad del artículo 122.3 de la Constitución" para que sean los jueces y magistrados quienes elijan las doces plazas reservadas a la carrera judicial y que la participación del Congreso y del Senado se limite a los ocho asientos que corresponden a juristas con 15 años de experiencia profesional. Asimismo, la formación plantea la introducción de un sistema electoral mayoritario corregido de listas abiertas para que todos los miembros de la carrera judicial en activo participen en esta elección. Además, Vox plantea introducir una mayor estandarización en los procedimientos para designar a los presidentes de los tribunales y de las salas del Tribunal Supremo, así como en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo. Así, propone la antigüedad como criterio fundamental y, en caso de igualdad de condiciones entre dos candidatos, el tiempo de servicio en el orden jurisdiccional o el conocimiento en la materia. Finalmente, el texto alternativo de Vox incorpora reformas relativas al Ministerio Fiscal y añade la necesidad de acuerdo favorable del CGPJ tanto para el nombramiento como para el cese del Fiscal General del Estado con el objetivo de defender y ampliar la independencia y competencia del titular del cargo. PODEMOS: LOS VOCALES LOS ELIGE EL CONGRESO De su parte, Podemos defiende una reforma del acceso a la carrera judicial que combine el actual sistema de oposición con un nuevo sistema de concurso entre abogados del turno de oficio con cinco años de experiencia, que serviría para cubrir la mitad de las plazas de jueces. Esta medida permitiría abrir la carrera judicial a la "realidad del ejercicio del derecho y a sectores sociales que no pueden afrontar la preparación de la oposición en la actualidad". Junto a ello, plantean desplegar un sistema obligatorio de becas por motivos económicos para los opositores. También aspiran a que el ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez se produzca mediante la superación de oposición libre o de un concurso de méritos y de un curso teórico y práctico de selección realizado en la Escuela Judicial. En esta vía se pauta que para acceder al concurso será "necesario haber prestado servicios durante al menos cinco años en un servicio de turno de oficio organizado por al algún Colegio de la Abogacía". A su vez, Podemos demanda cambiar el sistema de elección de 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial en el Congreso, abriendo la vía de elegirlos por mayoría absoluta con el concurso de la mitad de los grupos parlamentarios en el Congreso. Además, los morados plantean que el órgano de gobierno de los jueces sea renovado parcialmente con los representantes elegidos por la Cámara Baja (el turno judicial), en caso de que no haya acuerdo para los juristas de reconocido. Así, se constituirá el CGPJ en su nuevo mandato con los nuevos vocales y los miembros que están a la espera de renovación. Específicamente, pauta que en caso de no haber consenso de tres quintas partes del Congreso en primera votación, se abrirá la elección por mayoría absoluta en segunda vuelta con al menos el voto a favor de la mitad de los grupos parlamentarios.

