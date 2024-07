Joan Garriga (Vox) ve "indiferente" la razón detrás del archivo de la causa 'Tsunami'

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha considerado "indiferente" la razón detrás del archivo de la causa de 'Tsunami Democràtic' y ha asegurado que su partido seguirá luchando para que los investigados, textualmente, puedan estar en prisión. "Esos responsables tendrían que estar en prisión. Otro tema es un detalle técnico de que hayan podido alargar o no una causa de una instrucción de manera preceptiva o no, eso es indiferente", ha expresado en una rueda de prensa en el Parlament. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón archivó la causa este lunes, tras conocer el auto de la Sala de lo Penal que invalida todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo. Asimismo, ha anunciado que Vox presentará una moción en cada ayuntamiento donde tienen representación en Cataluña para evitar la distribución de menores migrantes no acompañados y "para que se mojen todos los concejales y todos los alcaldes de los ayuntamientos". La moción pretende "evitar el empadronamiento de inmigrantes ilegales y el efecto llamada".

