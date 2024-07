Sumar plantea que se elijan también suplentes a cada vocal del CGPJ para blindar la correlación de fuerzas del órgano

Sumar propone en sus enmiendas a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que las Cortes Generales elijan también un suplente por cada vocal del Consejo General del Poder Judicial, de cara a evitar que la correlación de fuerzas y sensibilidades dentro del organismo se vea alterada. Así figura en las modificaciones a la proposición de ley registradas por Sumar, a las que ha tenido acceso Europa Press, y que incluye esa novedad en el sistema de nombramientos de los miembros del CGPJ, con el fin de garantizar la composición pactada en la institución entre los bloques progresistas y conservadores. Concretamente, el socio minoritario de la coalición plantea esta enmienda al artículo 567 a la Ley del Poder Judicial, para aputar también que Las Cortes designarán tanto a vocales titulares como suplentes. Argumenta que ese sustituto estará vinculado a cada candidato titular, para que "la relación de fuerzas y sensibilidades del Pleno del CGPJ negociada y predeterminada por el Congreso no pueda verse torticera o inadvertidamente alterada, como podría suceder si el listado de suplentes, cualquiera que sea su número total, se estableciera de forma aleatoria e independiente de cada uno de los vocales a los que eventualmente habrían de suplir". BLINDAR EL ACCESO AL CUARTO TURNO De esta forma, la enmienda de Sumar evoca a la situación que ha padecido el organismo durante estos últimos cinco años, donde la situación de bloqueo que se venía arrastrando hasta el reciente acuerdo entre PP y PSOE ha generado que el sector progresista fuera menguando en favor del conservador. También plantea otra enmienda para garantizar que el acceso a plazas de salas del Tribunal Supremo para el denominado cuarto turno judicial, que son magistrados o abogados que acceden a la carrera de forma más tardía a los del turno libre. De esta forma, remarca que cada cinco plazas de magistrados, cuatro se proveerán entre miembros de la carrera judicial mayores de 60 años, con diez años al menos de servicio en categoría de magistrado. Y la quinta plaza se proveerá entre abogados y otros juristas de reconocida competencia. Sumar justifica esta enmienda para que no se "entorpezca" el acceso a las plazas del Supremo, que son vitalicias, a este conjunto de magistrados, que en ocasiones no podrían completar los 20 años mínimos que exige la proposición de Ley Orgánica. Por otro lado, estipula que los jusristas que hayan ostentado cargos políticos y reingresen al servicio activo en situación de servicios especiales, pueden quedar adscritos también a la Escuela Judicial para el desempeño de labores de formación continua o especifica. Es decir, dedicados a la actividad docente en las materias que tuvieran relación con su cargo político, como pueden ser áreas de igualdad de género, medio ambiente, derechos humanos o libertades públicas. "Una vez transcurrido el plazo, tendrán derecho a reintegrarse en su plaza de origen o en la plaza que se le haya adjudicado por concurso o, si así lo eligen, a ser destinados a una vacante de su categoría en la provincia o comunidad autónoma donde prestara servicios antes de su excedencia", ahonda la enmienda. Esta mañana el grupo plurinacional avanzó que iba a presentar enmiendas parciales a la proposición de ley, pese a que no tienen prácticamente posibilidad de prosperar dado que PSOE y PP acordaron no aceptar enmiendas a su texto. Ya la semana pasada Sumar dejó claro que, pese a conseguir proponer dos vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no podía apoyar la reforma judicial de PP y PSOE y se decantó por la abstención durante la toma en consideración aunque su voto era irrelevante. Además de expresar su malestar con el PSOE por no informar del registro de la iniciativa y darles el texto cerrado, el socio minoritario de coalición consideraba que las medidas eran correctas pero "insuficientes", dado que se debía avanzar más en materia de regeneración democrática y específicamente en el ámbito de la justicia. La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha recriminado esta mañana que PSOE y PP blinden el texto a futuras enmiendas. "Es evidente que nosotros no validamos esta forma de actuar, de limitar el debate parlamentario en torno exclusivamente a dos partidos. Creemos que eso no es una buena expresión ni una buena práctica", ha enfatizado. De hecho, ha recriminado al PSOE de olvidar que el éxito de este Ejecutivo reside en los acuerdos con la mayoría de investidura. PODEMOS OPTA POR LA ENMIENDA A LA TOTALIDAD Mientras, Podemos ha optado por presentar una enmienda a la totalidad del texto, en respuesta a su dura crítica al PSOE por pactar el CGPJ con el PP, y demanda como alternativa cambiar el sistema de elección de 12 los vocales que designa el Congreso, abriendo la vía de elegirlos por mayoría absoluta con el concurso de la mitad de los grupos parlamentarios en el Congreso. A su vez, ha demandado también una reforma del acceso a la carrera judicial, que combina el actual sistema de oposición con un nuevo sistema de concurso entre abogados del Turno de Oficio con cinco años de experiencia, que serviría para cubrir la mitad de las plazas de jueces.

