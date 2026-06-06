Con Alemania ya en el Mundial, siete selecciones lucharán por el billete directo

Madrid, 6 jun (EFE).- Con la clasificación de Alemania tras vencer a Noruega por 2-0 en el RheinEnergieStadion de Colonia, siete selecciones -Dinamarca, Italia, Francia, Irlanda, Países Bajos, España e Inglaterra- lucharán el próximo martes por sacar el billete directo al Mundial femenino de Brasil 2027.

La 'Mannschaft', campeona mundial en 2003 y 2007, certificó el primer puesto del grupo A4 de la fase de clasificación europea antes de disputarse la última jornada, pues aventaja en cuatro puntos al conjunto nórdico, ya abocado a la repesca para conseguir el pase a la cita universal.

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Dinamarca e Italia, igualadas en el enfrentamiento particular, lucharán por la plaza directa en el grupo A1. Las nórdicas son líderes con tres puntos de ventaja y un empate en Stara Pazova ante Serbia les valdrá, mientras que el cuadro 'azzurro' necesita vencer a Suecia en el Gamla Ullevi de Gotemburgo y esperar.

La victoria de Irlanda sobre Países Bajos (3-2) revolucionó el grupo A2, ahora dominado por Francia con 10 puntos, uno más que el cuadro 'verde' y dos más que el conjunto neerlandés.

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Francia e Irlanda, que dependen de sí mismas para acabar en esa ansiada primera plaza, se enfrentarán en el Stade des Alpes de Grenoble y Países Bajos necesita vencer en Almelo a Polonia, colista con tan sólo un punto.

Mientras tanto, España e Inglaterra se disputarán el billete directo por el grupo A3 después del contundente triunfo en el estadio Son Moix de Palma de la vigente campeona mundial ante la reina europea del momento (4-0).

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La exhibición de la Roja le otorgó el liderato igualada con la selección inglesa. Necesitaba vencer por dos tantos tras caer en la primera vuelta en Wembley por 1-0 y dobló la apuesta con uno de los mejores encuentros de los últimos tiempos del conjunto de Sonia Bermúdez, con una Patri Guijarro estelar y Alexia Putellas bigoleadora.

España, que depende de sí misma, visitará en el Laugardalsvollur de Reikiavik a Islandia, a la que goleó el pasado marzo en Castalia por 3-0, en tanto que Inglaterra recibirá a Ucrania, a la que también vapuleó en la primera jornada por 1-6.

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Así las cosas y con estos siete conjuntos tratando de obtener el pase directo a Brasil 2027, los que no consigan el objetivo deberán luchar en las repescas de las que saldrán las otras siete plazas europeas para el Mundial, así como otro en la lucha intercontinental de febrero.

El sorteo de estos denominados 'playoffs', que constarán de dos rondas a doble partido (del 7 al 13 de octubre y del 26 de noviembre al 5 de diciembre) se celebrará el próximo 18 de junio.

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El camino 1 de estas eliminatorias fija que los segundos y terceros de los grupos de la Liga A se enfrentarán a los seis ganadores de sus series y a los dos segundos clasificados de la C. Serán cabezas de serie y jugarán la vuelta en casa. Los ocho ganadores pasarán a la segunda.

El camino 2 establece que los cuartos de la Liga A y los cuatro ganadores de grupos de la B disputarán ocho eliminatorias contra los segundos y terceros de la Liga B.

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Las selecciones de la Liga A y los ganadores de grupo de la B serán cabezas de serie y jugarán la vuelta como locales. Los ocho ganadores pasarán a la segunda eliminatoria.

En esta segunda ronda, los conjuntos de ambas rutas se enfrentarán y se sortearán ocho eliminatorias, con cabezas de serie para los ganadores de la primera ronda de la ruta 1, que jugarán en casa el partido de vuelta.

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Las siete mejores ganadoras de la segunda ronda de la repesca, según la clasificación general de las eliminatorias europeas femeninas de 2026, se clasifican directamente para la Copa Mundial. La restante accederá a la repesca interconfederaciones.

En total, Europa tendrá once plazas más la opción de una duodécima por esa repesca intercontinental en un Mundial que ya conoce el nombre de once de las 32 selecciones participantes: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Corea del Norte, Corea del Sur, Filipinas, Japón y Nueva Zelanda. EFE

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