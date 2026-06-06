El papa asegura que va a seguir trabajando porque los abusos son una "llaga" aún abierta

A bordo del avión papal, 6 jun (EFE).- El papa León XIV ha asegurado este sábado que va a seguir trabajando personalmente y también toda la Iglesia "porque los abusos son una llaga todavía abierta".
Así lo ha apuntado el pontífice a los periodistas al contestar a sus preguntas durante el vuelo hacia España. EFE
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