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Madrid espera la llegada del papa desde primera hora de la mañana

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Madrid, 06 jun (EFE).- Los primeros ciudadanos que quieren ser testigos de la visita del papa han llegado a las inmediaciones del Palacio Real y la catedral de la Almudena en torno a las ocho de la mañana, muchos de ellos pertrechados con sillas plegables, sombreros y agua.

León XIV salió de Roma a las ocho de la mañana y está previsto que llegue al aeropuerto de Madrid-Barajas sobre as 10:30 horas para la primera etapa de su visita a España, que comienza a las 11.30 horas con la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, donde será recibido por los reyes a pie de coche, antes de pasar al Patio de la Armería.

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Y para ser testigos en primera línea, los primeros curiosos, turistas y fieles se han congregado en las vallas colocadas en la explanada que separa la catedral y la plaza de la Armería desde primera hora de la mañana.

También, en las zonas laterales del interior de la plaza de la Armería se apostan ciudadanos -trabajadores y familiares de Patrimonio Nacional- detrás de unas vallas.

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Otros fieles se distribuyen por las inmediaciones de esta emblemática zona de la capital, donde un grupo que ha llegado a las siete y cuarto de la mañana porta una pancarta de bienvenida a León XIV, con el lema 'La obra de la Iglesia, siempre junto al papa'.

También está todo preparado en la Puerta del Sol, donde la Real Casa de Correos -sede de la Comunidad de Madrid- se ha convertido en el centro internacional de prensa.

Los periodistas ya están instalados desde primera hora comprobando sus ordenadores portátiles y las conexiones a internet para transmitir las informaciones sobre este viaje, el primero del papa a un país de la Unión Europea y el cuarto internacional de su pontificado, que acaba de cumplir un año.EFE

(Foto)(Vídeo)

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