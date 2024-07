El periodista Jesús Rodríguez espera volver a Cataluña si no hay "alguna última pirueta judicial"

El periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez, uno de los encausados en la causa de 'Tsunami Democràtic' archivada este lunes por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, espera volver lo más pronto posible a Cataluña si no hay "alguna última pirueta judicial". En una entrevista de este martes en TV3 recogida por Europa Press, ha explicado que hablará de su vuelta con sus abogados y con el resto de encausados, a la espera también de la posible apertura de alguna acusación particular que intentarse "reabrir un procedimiento", y en breves comunicarán una decisión. Asimismo, ha apuntado que la posibilidad de que se reabra el caso es "muy remota", ya que la situación sería tan grotesca que no tendría posibilidad de prosperar y solo alargaría el proceso unos días o semanas, en sus palabras.

