Feijóo pide retirar la "ridícula" propuesta del Gobierno sobre el porno y trabajar juntos en una solución mejor

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido retirar la "ridícula" propuesta del Gobierno de crear una aplicación para limitar el acceso de los menores a las web pornográficas a través de un sistema de verificación de edad y trabajar juntos en una solución mejor. "Me preocupan mucho los riesgos a los que se exponen los menores en internet y me preocupa más que la única solución que se le ocurre al Gobierno sea limitar la libertad de los adultos en un tema tan concreto", ha apuntado en un vídeo publicado este sábado en la red social X. Asimismo, el líder de la oposición considera que el sistema de acreditación de la edad de un usuario para acceder a páginas web de pornografía es una "cortina de humo para tapar declaraciones", en referencia a la comparecencia ante los juzgados de Plaza de Castilla de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. "Es un tema muy importante y no cometeré el error de tomármelo a la ligera", ha añadido el político. Feijóo pide al ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, retirar la propuesta y trabajar en una alternativa mejor ya que reconoce que, como padre de un niño de siete años, le preocupa el mundo y los riesgos a los que se puedan enfrentar su hijo en un futuro. "Es posible un entorno digital más seguro sin invadir la intimidad de nadie", ha apuntado el responsable político de los conservadores quien pide fijarse en modelos de otros países para proteger a los menores no solo de la pornografía sino también del acoso, de los abusos sexuales, de la violencia o de las adicciones. A consideración de Feijóo hay mucho trabajo por hacer y "no se puede despachar algo tan serio con una propuesta ridícula que no garantiza nada a nuestros hijos. Los menores se merecen una aproximación más responsable y las familias lo necesitamos", ha concluido en el vídeo. LA PROPUESTA ELECTORAL DEL PP En el programa electoral de las pasadas elecciones generales de julio de 2023, el PP recogía en su propuesta 168 la necesidad de proteger a los menores en entornos digitales. "Impulsaremos la implantación de procedimientos de verificación de edad verdaderamente eficaces para el acceso de menores a redes sociales y para evitar su acceso a páginas pornográficas, violentas o que comporten riesgo para el menor", recogía el documento. Asimismo, consideraban esencial dotar a los padres de "herramientas para su consentimiento expreso" en el acceso de sus hijos menores a redes sociales.

