Mazón niega desautorización a Vox por los cursos de Justicia a la Policía Local: "Se corrige el error y se sigue"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este jueves que no hay "ninguna crisis de gobierno" en el Consell ni "ninguna desautorización" del PP a Vox respecto a la denominación de las asignaturas de los cursos de la Conselleria de Justicia para policías locales. "No hay ningún problema de equilibrio en el gobierno, todo lo contrario, está más sólido que nunca. Se corrige el error y se sigue", ha subrayado. El también líder del PPCV ha contestado así a los periodistas respecto a la estabilidad en el seno del Consell después de que trascendiera la decisión de Justicia, dirigida por Elisa Núñez (Vox), de cambiar el nombre de uno de los cursos para policías del Ivaspe para denominarlo 'violencia intrafamiliar' en lugar de violencia de género. Posteriormente, las conselleras del PP Susana Camarero y Ruth Merino anunciaron que el nombre será el de 'violencia contra la mujer' al considerar que la denominación 'violencia intrafamiliar' es "desafortunada" para estos cursos. Núñez, que ha participado este jueves en El Toro (Castellón) en una reunión de coordinación con Aragón sobre la prevención de incendios en espacios naturales, ha rechazado contestar a ninguna pregunta de los periodistas en su primera convocatoria a medios tras la polémica. Al respecto, Mazón ha indicado sobre esta cuestión: "¿Hay que luchar contra la violencia intrafamiliar? Claro que sí. Como es un tipo de violencia, la que se produce dentro de las familias, hay que luchar contra ella. ¿Hay que luchar contra la que no es intrafamiliar y también se produce contra la mujer? Claro que sí. ¿Hay que luchar contra la violencia infantil? Claro que sí. Hay que luchar contra todos los tipos de violencia, pero no por sustitución, nunca por sustitución. Así que yo creo que es bastante fácil de entender". "Como todo el mundo sabe, la violencia contra los familiares es una cosa y la violencia contra la mujer es otra. Solamente hay que ir a la Real Academia Española de la Lengua para verlo y en el diccionario se explica muy claramente", ha recalcado el jefe del Consell. Dicho esto, ha asegurado que le "llama la atención" las críticas del PSPV cuando "el Gobierno de España ha hecho exactamente lo mismo, con mucha mayor profundidad", porque "sí ha cambiado el nombre de la secretaría de Estado y ha dejado de llamarla violencia de género y ahora se llama violencia contra la mujer". "Cuando lo hacen los demás les parece machista, pero cuando lo hacen ellos no", ha afeado a los socialistas. En cambio, Mazón ha querido dejar claro que lo que ha hecho el Consell es, "en una parte de un curso", cambiar "el nombre de violencia de género y ahora se llama violencia contra la mujer". "Exactamente lo mismo que ha hecho la secretaría de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez", ha abundado. "¿Por qué nosotros estamos contra la mujer y el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha cambiado todo el nombre de toda la Secretaría de Estado, no? Es un debate que yo le propongo al PSOE, antes de salir a insultarnos como de costumbre, a buscar las mentiras para tratar de hacernos pasar por franquistas, homófobos, antifeministas...", ha expuesto. Y ha enfatizado: "Yo no soy el que ha puesto a violadores en la calle, lo ha hecho el Partido Socialista. Yo soy el presidente de un gobierno que ha incrementado un 40%, a pesar de ser el peor financiado de toda España por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez, los presupuestos de igualdad en la lucha por la igualdad de la mujer". Por todo ello, el 'president' ha instado a "empezar hablar con tranquilidad de algunos temas" y ha insistido en que "no hay ninguna ruptura del pacto". "No hay ningún conflicto. Hay una corrección de un error. A la peras se la llama peras y a la manzanas se la llama manzanas, punto", ha rematado.

Compartir nota: Guardar Nuevo