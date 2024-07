Declaran en Lugo las niñas presuntamente abusadas por su profesor mientras se ultima el cese de la directora del centro

Cuatro de las ocho alumnas del CEIP Albeiros de Lugo que denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de su profesor, en prisión provisional por tales hechos desde el 31 de mayo, prestaron declaración ante la jueza durante la jornada del lunes en un acto en el que también estuvo presente en las dependencias judiciales el docente imputado. La comparecencia de las menores en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que algunos de los padres del ANPA interpretaron como un trámite "poco agradable" y "un mal trago" que podría haberse evitado para rebajar la exposición de las niñas pero "necesario" como parte del proceso en curso, se prolongó durante horas. Fue también la primera salida del Centro Penitenciario de Monterroso para el profesor --tras su reciente traslado desde la prisión de Bonxe-- para participar de las pruebas preconstituidas ordenadas por el Juzgado. Unas pruebas que contemplan también la toma de declaración a las otras cuatro menores presuntamente agredidas, que deberán compartir sus testimonios con la magistrada a lo largo de los próximos días. El docente continúa por el momento en prisión provisional comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual a al menos ocho alumnas de edades comprendidas entre los ocho y los diez años. LA DIRECTORA, EN EL PUNTO DE MIRA La citación de las menores ha tenido lugar mientras la Consellería de Educación, cuyos representantes mantuvieron un encuentro el viernes en las instalaciones del colegio de Albeiros con el equipo docente y padres y madres de los alumnos, ultima la fórmula para proceder al cese de la directora del colegio, señalada por su gestión de los acontecimientos una vez que tuvo conocimiento de la denuncia formulada por las menores. En dicho claustro, celebrado como parte del consejo escolar organizado con motivo del fin del curso académico pero en el que se incorporó, han confirmado a Europa Press fuentes presentes en la reunión, un epígrafe para debatir de manera expresa y a petición de la Administración el cese de la directora, no estuvieron presentes ni la propia directora ni tampoco el jefe de estudios, al encontrarse ambos de baja. Una situación que ha impedido que el cese de la máxima responsable de la dirección del centro sea ya efectivo. Pero no es solo la Consellería quien ve en el cese de la directora la única vía posible para comenzar a depurar responsabilidades. Un importante grupo de padres y madres del ANPA manifestaron también a la Administración en el curso de las reuniones su rechazo a la gestión de la directora en relación a la denuncia por abusos, así como la falta de comunicación evidenciada durante todo el proceso y la escasa diligencia a la hora de adoptar medidas. "Aquí todo está en manos de Administración y Justicia. La Administración consideramos que está haciendo lo correcto y la Justicia esperamos que también. No hay ningún problema personal ni ninguna tensión con la dirección, simplemente aquí hubo una dirección del centro que no hizo las cosas como las tenía que hacer, según dice la Administración y según nosotros también percibimos", explica al respecto, en declaraciones a Europa Press, el presidente del ANPA del CEIP Albeiros de Lugo. REUNIONES EN EL CENTRO EDUCATIVO Mientras el proceso judicial contra el profesor investigado por agresión sexual continuada avanza en el juzgado, las reuniones en el colegio de Albeiros donde tuvieron lugar los hechos denunciados no dejan de producirse. El pasado miércoles, una delegación de la Consellería de Educación mantuvo también un encuentro con los padres y los tutores legales de los niños que cursan sus estudios en el centro para dar cuenta de los procedimientos acometidos en el colegio desde que salió a la luz la denuncia de las menores, de los resultados recabados y de las pautas de control y seguimiento a desarrollar a medio y largo plazo. En el encuentro tomaron parte, además de los padres y las madres de los alumnos, una inspectora de la Consellería de Educación, un equipo de psicólogos de la Xunta y los coordinadores del trabajo de campo del estudio de investigación realizado en las aulas para dirimir las posibles afectaciones de la situación vivida en los alumnos. Si bien los resultados del citado estudio, explican desde la presidencia del ANPA, fueron "tranquilizadores", la Administración puso a disposición, tanto del equipo docente como de los propios padres y madres, toda una serie de recursos públicos y gratuitos para recibir asistencia en el caso de necesitarla. Más de un mes después de la detención del profesor de Albeiros, las tareas de depuración de responsabilidades en el ámbito educativo y el proceso judicial abierto contra el docente siguen su curso.

