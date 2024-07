La histórica Maider Castillo deja el Levante Femenino: Son 23 años, quiero volver a casa

Buñol (Valencia), 1 jul (EFE).- La coordinadora general del Levante UD Femenino, Maider Castillo, anunció este lunes que deja el club después de veintitrés años entre jugadora, entrenadora y coordinadora, para volver a su casa en Éibar.

Castillo comenzó en la temporada 2001-2002 como jugadora del primer equipo femenino en el que estuvo 14 años, después fue entrenadora del filial durante dos años, con el que además ganó una liga, y pasó a formar parte del equipo de metodología del club hasta que, finalmente, hace 6 años, asumió la coordinación general.

“Es algo que ya me planteé hace un año. Al final creo que la vida son momentos y debes ir tomando decisiones. Me pesa ahora la parte de no estar con mi familia. No es cuestión de proyectos, de hecho, me daría igual que viniese otro club y me ofrezca cuatro veces más, no es eso. Quiero estar en mi casa”, explicó Castillo en declaraciones al club.

Maider Castillo, que ha impulsado al equipo a la parte alta de la clasificación, así como finales en Supercopa o Copa de la Reina tras la pandemia, afirmó que se deja el trabajo hecho y que la plantilla para la próxima temporada “está confeccionada al 95 por ciento” porque siempre ha trabajado con mucha previsión. Tras el fichaje del entrenador, Roger Lamesa, ya cuenta con el listado de jugadoras que continuarán y las incorporaciones.

En su despedida, hizo repaso a toda su carrera en el Levante y destacó algunos momentos, como cuando el equipo femenino ganó la Copa en 2004 y el masculino ascendió a primera división con Manolo Preciado como entrenador.

“Lo celebramos todos juntos, ya entonces éramos pioneros en la consecución de la igualdad e hicimos las celebraciones del masculino y del femenino juntos tanto en la parte más festiva como en la visita a las instituciones”, recordó.

Castillo expresó su deseo de que el Levante que consiga “todo lo bueno que se merece" y señaló que su corazón "siempre ha sido ‘granota’ y seguirá siendo ‘granota’”.

Desde el Levante agradecieron la dedicación, el cariño, la implicación y el compromiso de Maider Castillo con la entidad a lo largo de su extensa trayectoria en el club, y le desearon la mejor de las suertes tanto a nivel personal como profesional. EFE

