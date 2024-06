La ministra de Igualdad se reúne con asociaciones LGTBIQ+ para brindar apoyo institucional a los colectivos

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha reunido este sábado, 29 de junio, con asociaciones LGTBIQ+ para brindar apoyo institucional a los colectivos, algo que ha calificado de "esencial". La ministra ha trasladado que se valorará qué supone la carencia de una ley autonómica que regule y desarrolle la legislación estatal, momentos antes de la reunión que ha mantenido este sábado con asociaciones y colectivos de personas LGTBIQ+ para examinar con ellos la situación que están viviendo en Castilla y León. Igualmente, ha detallado que se abordarán otras cuestiones sobre los límites, los recortes, las restricciones, los símbolos del colectivo, de igualdad y que reconocen la diversidad. "Para este colectivo, desde luego, es muy importante que esos símbolos estén visibles y también es esencial ese apoyo institucional", ha sostenido Redondo, quien ha asegurado que desde el Gobierno se solicitará a la Junta de Castilla y León un apoyo legislativo que se desarrolle una ley autonómica, al ser la única comunidad autónoma que no tiene una ley propia, lo que ha calificado de "anomalía". Asimismo, pedirán a la institución autonómica y a las instituciones "lealtad y compromiso institucional con el colectivo a través del desarrollo y avance de sus derechos". En este sentido, la petición se llevará a cabo junto con las asociaciones, los colectivos, para "ir de la mano". "Creo que no hace falta hacer más llamamientos, hace falta que la Junta de Castilla y León definitivamente tenga voluntad clara, voluntad política, para avanzar en los derechos del colectivo, para avanzar en esa legislación necesaria y también para esa colaboración institucional que desde aquí demandamos", ha indicado Redondo. También ha aseverado que el Gobierno actual es "profundamente equitativo", que cree en la igualdad, la diversidad y en el respeto a los derechos del otro, por lo que "siempre trabaja de la mano de los colectivos, de las personas que los guían y acompañan "en esta lucha y en este avance". De igual modo, ha contestado a las declaraciones realizadas por la Consejera de Familia, que ha asegurado que la ley autonómica no se se lleva a cabo ante la falta de desarrollo de la ley nacional. Así, Ana Redondo ha apuntado que es "una falta de asunción de su compromiso autonómico", ya que la legislación estatal es una ley paraguas, que establece estándares básicos de reconocimiento de sus derechos. "Lógicamente, está dentro de las competencias de cada una de las comunidades autónomas el desarrollar, el avanzar, el generar más derechos, más oportunidades, más recursos, en definitiva, para que esos derechos se puedan hacer efectivos", ha concluido la ministra de Igualdad.

