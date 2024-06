La comisión del Senado del caso Koldo para su actividad hasta septiembre con la incógnita de cuándo comparecerá Sánchez

La comisión del Senado impulsada por el PP para investigar las ramificaciones del 'caso Koldo' parará su actividad hasta septiembre después de 20 interrogatorios y con la previsión de que comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el verano, aunque aún falta por definir la fecha concreta. Los de Alberto Núñez Feijóo hicieron valer su mayoría absoluta en el Senado para crear esta comisión de investigación en marzo tras el estallido de la trama Koldo sobre presuntas mordidas en contratos de la pandemia y han ido variando su estrategia en diferentes ocasiones, modificando los tiempos de intervención y programando comparecencias en base a los diferentes procesos electorales. Es más, en un primer momento el PP diseñó la comisión de investigación para el 'caso Koldo', pero, tras un toque de atención de los letrados, los 'populares' ampliaron el objeto de la comisión para abarcar asuntos que afectan a Sánchez, su esposa e incluso otros temas como el 'caso Delcy'. En este contexto, el PP amplió la lista de comparecientes e incluyeron a Sánchez para que acuda al Senado. Sin embargo, aún no han fijado la fecha concreta para que sea interrogado en la Cámara Alta a pesar de las reiteradas amenazas de que puede ser llamado en cualquier momento. MODULANDO LA ESTRATEGIA En un primer momento, el PP presentó un grupo de trabajo con varios comparecientes relacionados con la trama Koldo, aunque el letrado de la comisión emitió una nota en la que advertía que algunos puntos se extralimitaban del objeto de la comisión al incluir asuntos relacionados con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por ello, los 'populares' decidieron salvaguardarse jurídicamente y ampliaron en el Pleno del Senado el objeto de la comisión de investigación para abarcar temas relacionados con Sánchez, su entorno y el 'caso Delcy', entre otros temas. Los 'populares' establecieron una estrategia en la que ellos se reservaban el último turno en los interrogatorios de la comisión de investigación, algo que continúa así pese a algunas críticas internas en el Grupo Popular. Sin embargo, el PP sí que ha decidido modificar otros aspectos de la comisión de investigación, como ampliar el tiempo que disponen los portavoces para interrogar a los comparecientes, hasta los 50 minutos por grupo. También han ido definiendo las comparecencias a medida de los diferentes procesos electorales, de modo que citaron al exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, antes de comenzar la campaña de las elecciones catalanas, mientras que convocaron a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el último día de la campaña de los comicios europeos. Precisamente, esa comparecencia fue fruto de polémica ya que Armengol cerró su intervención animando a votar en las elecciones europeas contra quienes basan su política en los "bulos", una alocución que provocó una reprimenda por parte del presidente de la comisión, Eloy Suárez. HAN PASADO 20 COMPARECENCIENTES La comisión de investigación bajará el telón hasta el mes de septiembre después de que hayan desfilado por aquí hasta 20 comparecientes de diferente índole, tales como ministros, exministros, altos cargos o directivos de empresas. El encargado de abrir la ronda de comparecencias de esta comisión de investigación fue el propio Koldo García Izaguirre, exasesor de José Luis Ábalos, que da nombre al objeto de la comisión, que se acogió a su derecho a no declarar al estar investigado por esta trama. Y tras él han ido compareciendo el exministro de Sanidad Salvador Illa; el también ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos; exdirectores de gabinete de Illa; exaltos cargos de Sanidad, Transportes e Interior; la presidenta del Tribunal de Cuentas; el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán; la ministra de Inclusión, Elma Saiz, o la presidenta del Congreso, Francina Armengol. LA ANÉCDOTA DE NO LOCALIZAR A KOLDO La anécdota de la comisión de investigación se produjo en el inicio de sus sesiones, ya que la Mesa de este grupo de trabajo llegó a tener varios problemas para localizar a Koldo García Izaguirre para citarle a declarar. Después de varios intentos infructuosos, Koldo García finalmente acudió a la comisión de investigación del día fijado y llegó a decir que en ningún momento quiso esquivar esta comparecencia. Sin embargo, esto llevó al PP a acusar al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska de estar dificultando la citación a Koldo García Izaguirre y llegaron a pedir explicaciones por escrito, aunque este tema no fue a más.

