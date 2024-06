El Ejecutivo murciano asegura que la Región no recibirá "ni un euro adicional" de las entregas a cuenta

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha asegurado que la Región de Murcia no recibirá "ni un euro adicional" en concepto de entregas a cuenta durante el ejercicio 2024 y ha criticado que el Gobierno central "hace noticia de lo que es su obligación y de lo que es su trabajo". Ortuño ha contestado de esta forma en rueda de prensa al ser preguntado por el anuncio del Gobierno central, que este miércoles dio a conocer que la Región de Murcia recibirá 4.166 millones de euros de entregas a cuenta durante 2024, "la mayor cifra de la historia" y que "supone un incremento del 9,3%" con respecto a lo que recibió en 2023. En este sentido, Ortuño ha querido aclarar que el Gobierno murciano no va a recibir "ni un solo euro adicional" de los que la Comunidad tenía previsto en sus Presupuestos. "Y digo esto porque el anuncio de lo que nos corresponde ya lo hicieron el pasado mes de diciembre", ha zanjado. "En segundo lugar", Ortuño ha querido dejar también "claro" que el Ejecutivo regional lleva "meses" reclamando estas entregas a cuenta. De hecho, ha precisado que el Gobierno central debe a la Región "142 millones de euros" en los seis primeros meses del año. "Por tanto, creo que el Gobierno de España hace noticia de lo que es su obligación y de lo que es su trabajo", según Ortuño, quien ha remarcado que el Ejecutivo central "hace lo que tiene que hacer". "Algo que, por otra parte, le venimos reclamando desde hace meses desde la Región de Murcia", ha zanjado. SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Asimismo, Ortuño ha considerado "fundamental" que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica para que la Región de Murcia deje de ser la comunidad autónoma peor financiada". En concreto, ha apostado por un nuevo sistema de financiación "sin privilegios para nadie y respetando, por supuesto, los principios de igualdad y de solidaridad que establece nuestra Constitución". "Es también primordial que en ese CPFF se establezca un fondo transitorio a las comunidades autónomas peor financiadas mientras no se apruebe ese nuevo sistema de financiación", según Ortuño, quien ha señalado, además, que el Gobierno murciano todavía no ha recibido convocatoria oficial de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera.

