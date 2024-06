Bilbao acoge la primera retrospectiva en europa de Yoshitomo Nara y sus niños cabezones

(Corrige en la el titular y los dos primeros párrafos de la NA4205 el nombre del artista: Yoshitomo)

Bilbao, 27 jun (EFE).- Uno de los artistas vivos más cotizados en la actualidad, el japonés Yoshitomo Nara, ha asegurado que no sabe explicar por qué dibuja esos niños de gran cabeza, ojos grandes y actitudes a veces desafiantes -sus obras más reconocidas- y ha añadido que si pudiera expresarlo con palabras "dejaría de pintar ya mismo".

Yoshitomo Nara (Hirosaki, 1959), considerado uno de los grandes artistas contemporáneos, ha comparecido en conferencia de prensa en Bilbao con motivo de la inauguración este jueves en el Museo Guggenheim de su primera exposición retrospectiva individual en Europa.

"Cada vez que me preguntan al respecto podría dar una respuesta al uso, como que enlaza con mi cultura japonesa, pero no saldría del fondo de mi corazón. No sé expresarme con palabras, por eso me expreso a través de mis obras", ha argumentado.

Con un total de cerca de 130 obras organizadas por temas o según la técnica empleada, la muestra -abierta hasta el próximo 3 de noviembre- incluye pinturas, esculturas e instalaciones creadas en las últimas cuatro décadas de su trayectoria profesional (1984-2024).

"Pensé que era mentira"

Tras afirmar que al recibir hace tres años la oferta de exponer en el Guggenheim pensó que "era mentira" porque para él es "un sueño hecho realidad", Nara ha afirmado desconocer porqué existe una gran mercadotecnia sobre su obra.

"En 1980-90, mi obra se consideraba rara, pero a partir de los 2000 se ha hecho muy popular entre los jóvenes, a lo mejor por una influencia visual, más que de contenido, y está bien", ha opinado.

Ha añadido, sin embargo, que "bajo esa superficie hay capas muy importantes: manga, anime, influencia japonesa, recuerdos de mi infancia... y el proceso que ha llevado todo eso al terreno visual".

"Yo nací en un pueblo pequeño en el extremo norte de Japón, de ambiente familiar y sin grandes focos culturales; me apunté a la Escuela de Arte porque me gustaba dibujar y pintar, pero principalmente porque quería experimentar la vida estudiantil... me gustaría que en mis obras me vieran a mí mismo, sin tener que encajar en fenómenos sociales", ha explicado.

Juventud en Alemania

Tras vivir en su juventud, de 1987 a 2000, en Alemania, Nara decidió regresar a Japón y, según ha reconocido, sigue ligado a su pueblo sin saber explicar el por qué.

"Yo no he cambiado nada; igual han cambiado los ingresos de mi cuenta corriente o las exposiciones que me ofrecen... y tengo miedo de que eso me haga cambiar. Mi época más feliz fue cuando era un estudiante en Alemania y pintaba 120 obras al año... ahora pinto dos", ha remarcado.

Según ha mantenido, "esas experiencias que viví no se pueden comprar con dinero; aquella época era un tesoro al que me gustaría volver...a mi no me gusta viajar en Rolls-Royce, ni ese tipo de pretensiones".

Ha asegurado que le han ofrecido colaborar con grandes marcas de moda y ha rechazado todas las propuestas "menos una, porque no utiliza la moda como negocio y tiene una visión sostenible, además de que existe un trato de amistad".

Único, sin clasificaciones

La comisaria de la muestra, Lucía Agirre, ha destacado, por su parte, que Nara es un artista "único, que se sale de las clasificaciones" y que "como gran figura del siglo XX, se merece una gran exposición".

"Nara ha colaborado en todo momento, y el montaje es suyo íntegramente. Ha distribuido su obra casi como una partitura musical y los espacios del museo se han adaptado a ella", ha expuesto.

Agirre ha destacado de Nara que "transmite la esencia humana, la necesidad de crear una sociedad mejor".

La exposición está organizada por el Guggenheim Bilbao en colaboración con el Museum Frieder Burda, de Baden-Baden, y la Hayward Gallery, de Londres, donde viajará tras su estancia en Bilbao. EFE

