Presidente del CGPJ celebra la renovación y asegura que "ahora hay que avanzar en despolitizar la Justicia plenamente"

El presidente saliente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha celebrado el acuerdo al que han llegado PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces y ha asegurado que "ahora hay que avanzar en cómo despolitizar la Justicia plenamente". "El que se haya llegado a un acuerdo, como el que se ha llegado entre dos fuerzas políticas muy polarizadas, a mí me parece importantísimo. Y muy de agradecer por los negociadores. A ver si consiguen que en otros ámbitos políticos vuelva la negociación", ha aseverado, aunque ha dicho desconocer por qué el acuerdo se ha producido ahora y no en los últimos cinco años en los que el CGPJ ha estado con el mandato caducado. Guilarte se ha pronunciado así este miércoles ante los medios de comunicación desde la sede del órgano de gobierno de los jueces, donde ha manifestado estar "muy contento de que esto se haya rematado felizmente". Según ha señalado, cree haber "pasado dignamente" por el cargo de presidente interino del CGPJ, reponsabilidad que asumió en julio de 2023 tras la jubilación de Rafael Mozo, el vocal que asumió el puesto después de la dimisión de Carlos Lesmes. "Cuando vine aquí, lo primero que dije en mis primeras declaraciones es que mi idea era intentar ayudar a la renovación. Se ha producido", ha celebrado, al tiempo que ha incidido en que su valoración del acuerdo es "muy positiva". Preguntado por la prensa sobre el hecho de que haya un "equilibrio" entre los nombramientos de PSOE y PP cuando "aparentemente" le correspondía una mayoría al sector progresista, Guilarte ha incidido en que "había que salir de alguna manera" para conseguir el acuerdo. "Y me imagino que ha sido la única manera o una de las pocas". Con todo, ha negado que haya habido un "cambio de cromos". Además, se ha pronunciado sobre las críticas de algunas asociaciones de jueces al acuerdo. "Yo creo que hay alguna situación que a mí me impactó", en referencia al hecho de que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en 40 años solo haya tenido un vocal. "Creo que podía haberse tenido alguna deferencia", ha aseverado. Sobre el hecho de que la renovación se haya pactado en Bruselas con la mediación de la Comisión Europea, ha apuntado que --a su juicio-- "hubiera sido mejor" si esto no se hubiese desarrollado tan "lejos". "Pero como todo ha llegado a buen puerto, pues ahora no es momento de criticar nada", ha expresado. LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN, "ALGO QUE YA EXISTÍA" Respecto al resto de puntos del acuerdo, el presidente interino del CGPJ ha subrayado que "se ha creado algo que ya existía, que es la comisión de calificación". "Yo creo que eso hay que desarrollarlo un poco más para conseguir la segunda fase. O sea, ya hemos conseguido, o han conseguido, que esto se renovara, era imprescindible. Yo creo que ahora hay que avanzar en cómo despolitizar la justicia plenamente", ha insistido. Guilarte ha recalcado en que para él es "importante" el "objetivar los nombramientos que la comisión de calificación pueda realizar desde una perspectiva técnica". Y, sobre el punto que obliga a acordar los nombramientos del Tribunal Supremo por mayoría reforzada, ha asegurado que es lo que "siempre" han tenido. "Parece que es una novedad, pero nosotros todos los nombramientos los hemos hecho por 13. Eso obliga, evidentemente, a buscar acuerdos", ha añadido. Preguntado por el hecho de que PSOE y PP hayan acordado nombrar a José María Macías, actual vocal del CGPJ, como magistrado del Tribunal Constitucional, Guilarte ha indicado que su valoración sobre este aspecto también es "más que positiva". "Aquí era uno de los mejores juristas que teníamos", ha señalado.

