PSOE dice que el tono para renovar el CGPJ está siendo "cordial" y "positivo" y descarta que Sánchez se reúna con Feijóo

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que el tono de las conversaciones que su partido y el PP están manteniendo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está siendo "cordial, correcto y positivo". También ha descartado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, para cerrar un acuerdo. Al ser preguntado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, sobre cómo están siendo las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, el político socialista ha afirmado que el tono es "cordial, correcto y positivo", aunque ha evitado concretar y "especular" en qué se basará un posible pacto "porque la discreción es la mejor compañera de una buena negociación". "La mejor compañera es la discreción, así que vamos a ser discretos, vamos a hacer que sigan las conversaciones, que sigan las negociaciones y esperemos que lleguen esta vez sí a buen puerto en un tiempo no muy lejano", ha agregado López, para después compartir su deseo de que un posible acuerdo llegue "antes" de que expire el ultimátum de Sánchez y "se extienda a otros organismos institucionales", pese a que "la gran urgencia en el CGPJ". Cuestionado sobre si sería posible una reunión entre Sánchez y Feijóo para cerrar los flecos de la renovación del CGPJ, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja lo ha descartado: No, no creo que haya por qué. Todo el mundo sabe quiénes son los negociaciones por cada una de las partes, el ministro Félix Bolaños y Esteban González Pons (...) creemos que eso es más que suficiente". SE ESPERA Y DESEA UN ACUERDO EN "LAS PRÓXIMAS HORAS" Sobre este asunto también se ha pronunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha sostenido que "sería muy deseable" que pronto se cierre un acuerdo y que ella "espera y desea" que se consiga "en estas próximas horas". "Es un mandato constitucional, es una necesidad de país, es una anomalía democrática lo que venía ocurriendo y ojalá por fin se logre ese acuerdo", ha expresado la ministra en una entrevista a Telecinco, recogida por Europa Press, recordando que el acuerdo para la renovación "tendría que haberse producido" cinco años atrás y que estamos viviendo una "anomalía" democrática. En este sentido, Rodríguez ha asegurado que el asunto se ha alargado ya que PP y PSOE han abordado el tema de una forma "asimétrica". Así pues, ha destacado que los socialistas "han intentado el acuerdo desde el principio" mientras los 'populares' por su parte "han buscado hasta la enésima excusa" para no llegar a un entendimiento. "Hemos aceptado todas las excusas y propuestas para forjar el acuerdo, la última, la intervención de la Comisión Europea como intermediaria. Desde luego nuestra voluntad de lograr un acuerdo es clara y determinada, queremos renovar a los jueces y evitar una anomalía democrática de falta de cumplimiento de la Constitución española", ha concluido la ministra.

