El lado más rebelde y reivindicativo de María José Campanario en sus redes sociales: “No me calla ni Dios para defender a una mujer como Rocío Carrasco”

María José Campanario, en 'El Desafío' (Atresmedia)

Durante los últimos meses, María José Campanario ha consolidado su presencia en Threads, una red social con creciente popularidad que agrupa a usuarios de perfiles muy diversos que han huido de X, antiguo Twitter. Bajo el seudónimo de Mery_Land, la odontóloga y mujer de Jesulín de Ubrique ha empleado este espacio digital para articular una postura marcada y sin filtros en torno a la actualidad política y social, tanto en España como en el ámbito internacional.

Desde su perfil, la concursante de El Desafío, que no ha llegado a la final pero es socia de Daniel Illescas, ha desmentido bulos, ha criticado la gestión de líderes mundiales y ha defendido abiertamente sus convicciones, lo que le ha reportado el interés por esta inesperada faceta de la esposa del extorero. La actividad en redes sociales de María José Campanario incluye la defensa pública de víctimas de la guerra y de inmigrantes afectados por redadas en Estados Unidos o su apoyo al lema “No a la guerra”.

Las intervenciones de María José Campanario en Threads no se han limitado al debate internacional. Campanario también ha mostrado preocupación por el aumento de comportamientos misóginos en la juventud asociado al consumo de pornografía, rememorando el caso de Ana Orantes, asesinada en 1997 tras relatar públicamente su experiencia de violencia de género.

Las reivindicativas publicaciones de María José Campanario en Threads

El discurso feminista de María José Campanario

En sus propias palabras, recogidas en sus publicaciones, lamenta: “Hoy, las mujeres, aún tenemos que seguir teniendo miedo de lo que decimos”. La crítica social se entrelaza con sus constantes desmentidos de bulos, como uno en el que acusó directamente a Telecinco: ”España no ha firmado el 5% de PIB en defensa. Como toda la información que se da ahí sea igual…“.

Al margen de su faceta como profesional de la odontología, Campanario utiliza sus redes como altavoz ideológico, con una sorprendente tendencia a la izquierda, criticando abiertamente a líderes internacionales como Trump y Netanyahu, así como a figuras del panorama mediático nacional.

Ha respondido a quienes la acusan de decantarse por las izquierdas o la insultan con términos como “feminazi”, contestando: “Añadir el sufijo nazi con todo el sufrimiento que causó en el mundo el holocausto fascista para insultar a una mujer por no tener tu misma ideología dice mucho de ti”. Su historial como figura pública ha sido también objeto de ataques, a los que responde sin concesiones, admitiendo su condena pasada por estafa y defendiendo su derecho a opina.

Las reivindicativas publicaciones de María José Campanario en Threads

Las respuestas de la mujer de Jesulín

La interacción con otros usuarios va más allá del mero diálogo político, como demuestra cuando responde con ironía y vehemencia a quienes intentan menospreciarla. “Te contesto porque me sale del mismísimo ‘ñoco’”, ha llegado a afirmar, desmarcándose de cualquier asociación con otras figuras, como cuando la confunden con Belén Esteban: “A ver, ‘monguer’, que yo no he trabajado nunca con Jorge Javier. Te has confundido de persona. ¿Me dejas ya en paz?“.

Cuando algunos detractores la acusan de defender programas o cadenas supuestamente alineadas con la ultraderecha, Campanario se posiciona, reivindicando su vínculo con el equipo de El Hormiguero: “Me gustaría que conocieseis un poquito más al equipo de El Hormiguero. Son una auténtica maravilla todos y en él cabe todo el mundo”.

El formato estrella de Atresmedia vuelve a la pequeña pantalla este viernes 9 de enero y lo hace de la mano de famosos como María José Campanario, Willy Bárcenas y Eva Soriano, entre otros

Su guerra contra Rosa Benito

Instagram también le sirve como plataforma para afrontar polémicas vinculadas al mundo de la televisión. La reciente intervención de Rosa Benito en el programa ¡De viernes!, donde criticó a Rocío Carrasco, ha sido recibida por Campanario con dureza, calificando los comentarios de la excolaboradora como “deleznables” y recordando sus dos décadas de juicio mediático y acoso hacia su persona.

Pese a este historial, Campanario señala que Benito ha tratado de aproximarse a ella tras perder relevancia televisiva: “Cuando ha dejado de ganar pasta de según qué productora, ha venido a seguirme y a darle me gusta a mis fotos. Después de haber puesto a parir a toda mi familia. No se puede esperar menos de ella… Es deleznable lo que ha dicho”.

María José Campanario contra Rosa Benito (Instagram)

Campanario responde también a las sugerencias de bloquear a Rosa Benito, explicando su decisión de no hacerlo: “Prefiero dejar que se humille cada vez que me da ‘me gusta’. Es lo mínimo que merece por mi parte”. En cuanto al silencio de Terelu Campos durante la intervención de Benito, muestra su extrañeza: “Me sorprende ese silencio cómplice siendo amiga de Rocío, o como han dicho en alguna ocasión ‘hermanas’. Igual tiene sus razones”.

Además, reitera que no olvida quién fue cómplice del acoso personal contra ella en el pasado, y subraya su determinación con: “A mí no me calla ni Dios si es para defender a una mujer que ha vivido lo que Rocío”. Pese a todo, María José Campanario no se calla nada conteste quien le conteste: “Me han llamado de todo durante más de 24 años. ¿Me voy a ofender porque intentas insultarme llamándome roja?”.