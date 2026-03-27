Prisión para 3 de los 5 detenidos por el homicidio de un estadounidense en Sagunto

València, 27 mar (EFE).- El juzgado número 4 de Sagunto ha decretado prisión provisional sin fianza para tres de los cinco detenidos por la muerte de un hombre de nacionalidad estadounidense cuyo cuerpo se localizó en abril de 2025 en un edificio abandonado de esta localidad valenciana.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la causa queda abierta por homicidio o asesinato, y respecto a los otros dos detenidos, la magistrada ha acordado la libertad con medidas cautelares de retirada del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional y comparecencia periódica ante el juzgado.

El pasado miércoles la Guardia Civil anunció la detención de cinco personas, de entre 21 y 26 años, por su presunta implicación en ese homicidio de un hombre estadounidense cuyo cadáver, en estado de descomposición, fue hallado el 1 de abril del pasado año en un edificio abandonado situado en la carretera V-23 del término municipal de Sagunto

No fue hasta practicarle la autopsia cuando se tuvo conocimiento de la etiología homicida del hecho, según la Guardia Civil.

Al constatarse que se trataba de una muerte violenta, el grupo de Homicidios asumió la investigación y se practicó, por parte de especialistas del Laboratorio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, una inspección técnico ocular en el lugar del hallazgo del cadáver, donde se obtuvieron restos biológicos en distintas plantas del edificio.

Días más tarde del hallazgo, los agentes llevaron a cabo la identificación de la persona fallecida.

Todas las muestras fueron remitidas al departamento de biología del Servicio de Criminalística y, recibido los resultados, se obtuvieron perfiles genéticos de la víctima, así como de un hombre que ya se encontraba registrado en las bases policiales.

Realizadas distintas diligencias judiciales en el marco de la investigación pudo constatarse que el homicidio se cometió la noche del 25 al 26 de enero y que esa misma noche, y como consecuencia de las heridas producidas en la agresión, en torno a las 3 de la madrugada el autor se desplazó a un Centro de Salud, desde donde fue derivado a urgencias de un centro hospitalario para su cura.

Como consecuencia de la investigación desarrollada por los agentes, se concretó la posible participación en los hechos de, al menos, cuatro hombres más que habrían participado en distintos grados.

Con motivo de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Homicidios y Personas Desaparecidas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia, este miércoles se detuvo en Paterna, Burjassot y Benicarló a las cinco personas implicadas en el homicidio, cuatro de ellas de nacionalidad española y una lituana. EFE