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0-4. Arabia Saudí, goleada por Egipto

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Redacción deportes, 27 mar (EFE).- Arabia Saudí fue goleada por Egipto (0-4) en el encuentro amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que ambas selecciones disputarán en Estados Unidos, Canadá y México.

El choque disputado en Catar mostró las carencias, especialmente defensivas, del combinado árabe, rival de España en la fase de grupos del campeonato del mundo junto con Uruguay y Cabo Verde.

Arabia no tuvo respuesta ante el acierto de Egipto, con muchos más argumentos. El combinado africano, rival el martes de España en un nuevo compromiso preparatorio, dejó el choque sentenciado en la primera parte y sin apretar en exceso el acelerador.

A los cuatro minutos el conjunto de Hossam Hassan abrió el marcador en un robo de balón de Zizo que encontró a Islam Issa dentro del área, sorteó al meta, en una salida precipitada, y a puerta vacía lo envió a la red.

El segundo fue al cuarto de hora, de cabeza de Mahmoud Trezeguet, a pase de Mohamed Hany y el tercero, al borde del descanso, lo anotó Zizo tras recibir un pase largo de Amam Ashour y culminar con una vaselina ante la salida del portero Nawaf Alaqidi.

A pesar de que Egipto aflojó en la segunda parte, sin ritmo por los numerosos cambios, anotó el cuarto en el 56, en un gran error del meta saudí al que se le escapó un tiro muy lejano de Omar Marmoush y se adentró en la portería.

Egipto, que en el Mundial comparte grupo con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda jugará el martes con España.

- Ficha técnica:

0 - Arabia Saudí: Nawaf Alaqidi; Khalid Al Ghannam (Abdullah Al Hamdan, m.62), Ali Alawjami (Marwan Al Sahafi, m.23), Abdulelah Al Amri (Rayan Hamidou, m.62), Saud Abdulhamid; Hasan Kadesh; Fahz Aljuwayr Musab (Naif Masoud, m.46), Mohamed Kanu (Ziyad Aljohai, m.87), Salman Al Faraj (Sultan Madash, m.62), Ayman Yahya (Ali Majrashi, m.46) y Firas Al Birakan (Saleh Al Shehri, m.62).

4 - Egipto: Oufa Shobeir (Mhamed El Shenawy, m.57); Mohamed Hany (Tarek Alaa, m.76), Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy (Mohamed Abdelmoneim, m.87), Ahmed Fatouh (Ahmed Kouka, m.76); Emam Ashour (Mohanad Iasheen, n.46), Marwan Attia (Hossam Abdelmaguid, m.76); Islam Issa (Mahmoud Saber, m.58), Zizo (Ibrahim Adel, m.58), Mahmoud Trezeguet (Haissem Hassan, m.46) y Omar Marmoush (Mostafa Mohamed, m.59).

Goles: 0-1, m.4: Islam Issa; 0-2, m.16: Mahmoud Trezeguet; 0-3, m.44: Zizo; 0-4, m.56: Omar Marmoush.

Árbitro: Al Athabah (QAT). Mostró tarjeta amarilla a Mohamed Kanu y Muteb Al Mfarrij, de Arabia Saudí.

Incidencias: encuentro internacional amistoso disputado en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, de Yeda. EFE

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