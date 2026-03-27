Quince detenidos en una operación contra el tráfico de hachís en varias provincias

Madrid, 27 mar (EFE).- Quince personas han sido detenidas hasta el momento y se han realizado 29 registros en una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de hachís con destino a España y Francia, un operativo en el que más de 250 agentes se han desplegado en diferentes puntos de Andalucía, Galicia y Ceuta.

Según una nota de la Policía de este viernes, se han incautado además cerca de un millón y medio de euros y 66 equipos de comunicación. La investigación judicial, que se inició hace poco más de un año, estuvo centrada desde su comienzo en una estructura ceutí que operaba de forma constante con envíos de sustancia estupefaciente producida en Marruecos y con destino final España y Francia.

Según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, un guardia civil natural de Ceuta se encuentra entre los arrestados. Su detención ha sido realizada por Asuntos Internos del instituto armado, a pesar de que la investigación corresponde a la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional.

Según el comunicado, tras varios meses de investigación se pudo interceptar el primer cargamento a sus líderes, con la intervención de un primer transporte de 15.000 kilogramos de hachís en Almería.

Fruto de las medidas judiciales se logró identificar a los principales responsables de la estructura criminal, aquellos que tenían la capacidad de negociar la droga en origen, acordar su entrega y, una vez en costas andaluzas, iniciar su transporte hasta distintos puntos de Europa.

Para ello, contaban con una infinidad de vehículos que recibían la droga de uno de los más importantes narcotraficantes de La Línea de la Concepción (Cádiz), responsable de mover sus narcolanchas hasta el continente africano y garante de que el hachís cruzara el Estrecho.

Es en Ceuta donde los narcotraficantes contaban con una amplia y compleja infraestructura y capacidad para importar toneladas de hachís de forma segura, avalando los envíos a sus receptores, infraestructura que ha quedado desmantelada con el operativo desplegado por la Policía Nacional. EFE