Morant exige una Comisión de Investigación en la Diputación de Valencia sobre la plaza adjudicada a la pareja de Llorca

En las declaraciones realizadas durante la junta ejecutiva nacional del PSPV-PSOE en Alicante, Diana Morant se refirió al reciente fichaje de la pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para un puesto de mayor rango y retribución en la Diputación de Valencia, criticando la modificación de las normas que condujo a dicha designación y advirtiendo sobre posibles intereses personales en la administración pública bajo el actual liderazgo. Según publicó elDiario.es, la plaza adjudicada corresponde a un puesto de alta dirección y el cambio se traduce en un aumento salarial considerable respecto a la función que la pareja del presidente desempeñaba previamente como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat.

De acuerdo con el medio antes mencionado, Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, exigió el viernes la constitución de una Comisión de Investigación en la propia Diputación de Valencia para esclarecer los hechos que rodean esta contratación. Durante su comparecencia ante los medios, la dirigente socialista señaló que, si bien el proceso se realizó tras una comisión de servicios, la operación implica el uso de los puestos públicos y recursos de la administración en favor de intereses individuales ligados al círculo cercano del presidente Pérez Llorca.

Morant subrayó ante los medios que la función para la que fue designada la pareja del mandatario no justifica la premura ni la modificación de normas que habrían habilitado la incorporación directa a un puesto de alta dirección. “La urgencia de que su pareja pueda conciliar se traduce en un sueldo que dobla al que percibía como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat”, recalcó. Según consignó elDiario.es, la líder socialista recalcó que no existen razones de “extrema urgencia” que justifiquen este nombramiento en la Diputación y acusó al Partido Popular de emplear las instituciones en beneficio partidista.

Por su parte, Pérez Llorca defendió el proceso y calificó las críticas de la oposición como una “cacería”. Según detalló elDiario.es, el presidente de la Generalitat insistió en la legalidad de la comisión de servicios con la que se tramitó el cambio de destino para su pareja, subrayando que este tipo de cambios forman parte del funcionamiento habitual de la administración.

La controversia surgida por este nombramiento ha llevado a Morant a reiterar que, a su juicio, la administración pública no puede utilizarse como herramienta de beneficencia para personas próximas a quienes ostentan elevada responsabilidad política. La secretaria general socialisa vinculó este episodio con lo que describió como un Consell ausente frente a los problemas cotidianos de la ciudadanía valenciana y acusó al Ejecutivo regional de desatender el impacto de la crisis vinculada al conflicto bélico en Europa, a diferencia del Gobierno central, que “aprueba decretos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra”, según reportó elDiario.es.

A su vez, Morant instó a Pérez Llorca a abandonar sus reivindicaciones internas ante la dirección nacional de su partido y a reconocer, en sus palabras, que “esta etapa ha terminado”. También remarcó que el cambio político en la Comunitat Valenciana debe impulsarse desde Alicante, al tiempo que reiteró la necesidad de convocar elecciones para dotar de estabilidad institucional a la región, según detalló elDiario.es.

La petición de establecimiento de una Comisión de Investigación en la Diputación de Valencia permanece, por tanto, como la principal exigencia del PSPV-PSOE para esclarecer si existieron irregularidades o favorecimiento a familiares del Presidente en la adjudicación del puesto en cuestión. El asunto ha generado debate tanto en la oposición como dentro de los órganos de la administración provincial, en el marco de una discusión mayor sobre la gestión de recursos humanos y la transparencia en las instituciones públicas, tal como publicó elDiario.es.