Espana agencias

Morant exige una Comisión de Investigación en la Diputación de Valencia sobre la plaza adjudicada a la pareja de Llorca

Diana Morant reclama esclarecer el nombramiento cuestionado en el organismo provincial, señalando posibles intereses personales y favorecimientos en la administración bajo el liderazgo de Juanfran Pérez Llorca, cuyo entorno fue recientemente beneficiado con un puesto de alto rango

Guardar
Imagen AHSO2OITKFF6HAJRC7RVXGKUUU

En las declaraciones realizadas durante la junta ejecutiva nacional del PSPV-PSOE en Alicante, Diana Morant se refirió al reciente fichaje de la pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para un puesto de mayor rango y retribución en la Diputación de Valencia, criticando la modificación de las normas que condujo a dicha designación y advirtiendo sobre posibles intereses personales en la administración pública bajo el actual liderazgo. Según publicó elDiario.es, la plaza adjudicada corresponde a un puesto de alta dirección y el cambio se traduce en un aumento salarial considerable respecto a la función que la pareja del presidente desempeñaba previamente como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat.

De acuerdo con el medio antes mencionado, Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, exigió el viernes la constitución de una Comisión de Investigación en la propia Diputación de Valencia para esclarecer los hechos que rodean esta contratación. Durante su comparecencia ante los medios, la dirigente socialista señaló que, si bien el proceso se realizó tras una comisión de servicios, la operación implica el uso de los puestos públicos y recursos de la administración en favor de intereses individuales ligados al círculo cercano del presidente Pérez Llorca.

Morant subrayó ante los medios que la función para la que fue designada la pareja del mandatario no justifica la premura ni la modificación de normas que habrían habilitado la incorporación directa a un puesto de alta dirección. “La urgencia de que su pareja pueda conciliar se traduce en un sueldo que dobla al que percibía como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat”, recalcó. Según consignó elDiario.es, la líder socialista recalcó que no existen razones de “extrema urgencia” que justifiquen este nombramiento en la Diputación y acusó al Partido Popular de emplear las instituciones en beneficio partidista.

Por su parte, Pérez Llorca defendió el proceso y calificó las críticas de la oposición como una “cacería”. Según detalló elDiario.es, el presidente de la Generalitat insistió en la legalidad de la comisión de servicios con la que se tramitó el cambio de destino para su pareja, subrayando que este tipo de cambios forman parte del funcionamiento habitual de la administración.

La controversia surgida por este nombramiento ha llevado a Morant a reiterar que, a su juicio, la administración pública no puede utilizarse como herramienta de beneficencia para personas próximas a quienes ostentan elevada responsabilidad política. La secretaria general socialisa vinculó este episodio con lo que describió como un Consell ausente frente a los problemas cotidianos de la ciudadanía valenciana y acusó al Ejecutivo regional de desatender el impacto de la crisis vinculada al conflicto bélico en Europa, a diferencia del Gobierno central, que “aprueba decretos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra”, según reportó elDiario.es.

A su vez, Morant instó a Pérez Llorca a abandonar sus reivindicaciones internas ante la dirección nacional de su partido y a reconocer, en sus palabras, que “esta etapa ha terminado”. También remarcó que el cambio político en la Comunitat Valenciana debe impulsarse desde Alicante, al tiempo que reiteró la necesidad de convocar elecciones para dotar de estabilidad institucional a la región, según detalló elDiario.es.

La petición de establecimiento de una Comisión de Investigación en la Diputación de Valencia permanece, por tanto, como la principal exigencia del PSPV-PSOE para esclarecer si existieron irregularidades o favorecimiento a familiares del Presidente en la adjudicación del puesto en cuestión. El asunto ha generado debate tanto en la oposición como dentro de los órganos de la administración provincial, en el marco de una discusión mayor sobre la gestión de recursos humanos y la transparencia en las instituciones públicas, tal como publicó elDiario.es.

Temas Relacionados

Comisión de InvestigaciónDiputación de ValenciaDiana MorantJuanfran Pérez LlorcaPSPV-PSOEPartido PopularAlicanteFinestratCorrupción políticaGeneralitat ValencianaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Las condenas de los tres adultos de la 'manada de Huesca' suman más de 26 años de prisión

La resolución judicial atribuye a los responsables delitos de persecución y múltiples ataques sexuales contra una adolescente de 14 años, con penas que incluyen alejamiento, indemnización y la prohibición de ejercer empleos vinculados a menores durante décadas

Las condenas de los tres adultos de la 'manada de Huesca' suman más de 26 años de prisión

Morant celebra la llegada de Arcadi España a Hacienda y afirma que quien debe "desencallar" la financiación es el PP

Morant celebra la llegada de Arcadi España a Hacienda y afirma que quien debe "desencallar" la financiación es el PP

El PSPV se personará en la causa de los bonos comercio y denuncia que Alicante es la "zona cero de la corrupción del PP"

El Partido Socialista valenciano anuncia su comparecencia judicial en el caso sobre presuntas irregularidades en el programa de apoyos comerciales en Alicante, mientras insiste en que trabajarán para transformar la situación política y social en la provincia

El PSPV se personará en la causa de los bonos comercio y denuncia que Alicante es la "zona cero de la corrupción del PP"

PSPV se personará en la causa de los bonos comercio y denuncia que Alicante es "zona cero de la corrupción del PP"

PSPV se personará en la causa de los bonos comercio y denuncia que Alicante es "zona cero de la corrupción del PP"

1-1. La Panamá de Christiansen empata con Sudáfrica en primer duelo con vistas al Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

La Armada detecta buques de Rusia en el Estrecho de Gibraltar y cerca de Canarias: los vigila hasta que salen de aguas nacionales

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

ECONOMÍA

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

DEPORTES

España-Serbia, en directo: sigue el amistoso de la selección española en vivo en el regreso de Rodri

España-Serbia, en directo: sigue el amistoso de la selección española en vivo en el regreso de Rodri

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”