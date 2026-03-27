Cae una violenta red criminal escocesa con 13 arrestos entre España y el Reino Unido

(Actualiza la NA5231 con nuevos datos como la cifra de arrestos)

Málaga, 27 mar (EFE).- Una de las redes de delincuencia organizada más violentas de Escocia ha sido desarticulada en una operación internacional llevada a cabo en España, el Reino Unido y Países Bajos, con la coordinación de Europol y Eurojust y en la que han sido detenidas 13 personas este viernes.

Según ha informado Europol, se trata de una red sospechosa de introducir cientos de kilogramos de cocaína en Escocia y blanquear millones de libras procedentes de actividades delictivas.

La banda es conocida por usar la violencia para dominar el territorio y proteger sus actividades delictivas y los investigadores creen que mantenía el control sobre partes del Reino Unido mediante la intimidación, represalias y la violencia organizada vinculada al narcotráfico.

Operaban desde España y los Emiratos Árabes Unidos, dirigiendo las operaciones y gestionando los beneficios a distancia, y crearon una red internacional de blanqueo de capitales diseñada para ocultar las ganancias procedentes de delitos graves.

Se considera que esos beneficios provienen del narcotráfico y de delitos violentos cometidos en el Reino Unido, y la operación de las fuerzas de seguridad se ha centrado en interrumpir el flujo de ganancias ilícitas.

En España se realizaron registros en domicilios de la provincia de Málaga y Barcelona ​​y se detuvo a cinco sospechosos, aunque la búsqueda continúa.

Fuentes de la investigación han informado a EFE de que la operación, que se desarrolló en parte en la localidad malagueña de Mijas, se saldó con más de una decena de registros y no se descartan más arrestos.

La operación se ha iniciado de madrugada en distintas urbanizaciones de Mijas y ha contado con la participación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad de élite de este cuerpo y especializada en la lucha contra el crimen organizado.

En el Reino Unido, ocho sospechosos fueron arrestados en Lanarkshire, Glasgow y West Lothian, según Europol.

En Turquía, las autoridades confiscaron dos parcelas de terreno, una villa y acciones de una empresa; se calcula que los bienes inmuebles tienen un valor aproximado de 600.000 euros y se tomó declaración a cuatro ciudadanos turcos como testigos.

La investigación, respaldada por Europol desde 2020, concentró a autoridades de varios países para rastrear el liderazgo, finanzas y presencia internacional de la red.

En estrecha colaboración con Europol, los investigadores analizaron grandes volúmenes de datos para identificar a los principales actores y descubrir cómo operaba la red a través de las fronteras.

Se investigan tiroteos

La investigación sigue en curso y las autoridades también indagan sobre una serie de incidentes violentos, incluidos tiroteos vinculados a conflictos del crimen organizado originados en Escocia.

Partiendo del trabajo realizado en años anteriores, en mayo de 2024 se creó en Europol un grupo operativo para reforzar la coordinación, centralizar la inteligencia y mantener una presión constante sobre la dirección y la infraestructura financiera de la red.

Europol prestó apoyo operativo continuo durante la investigación, incluidos análisis avanzados, cotejo con sus bases de datos y el intercambio seguro de información entre países implicados.

Especialistas en delitos financieros colaboraron en el rastreo de activos, mapeo de flujos financieros ilícitos e identificación de la infraestructura que sustentaba las actividades de blanqueo de capitales de la red.

Europol desplegó efectivos en España y Escocia para apoyar las actividades de control sobre el terreno y garantizar la coordinación en tiempo real entre investigadores y facilitó el despliegue de investigadores escoceses en España y de los españoles en Escocia.

El análisis realizado por Europol de las comunicaciones cifradas obtenidas recientemente proporcionó más información sobre la estructura de la organización y confirmó que el grupo delictivo organizado ha mantenido una estructura de mando estable a lo largo del tiempo.

La cooperación judicial entre las autoridades nacionales comenzó en mayo de 2024 en Eurojust, con el apoyo de Europol.

En la investigación participaron la Policía de Países Bajos, la Guardia Civil de España, la Policía Nacional Turca, la Policía de Dubai, la Policía de Escocia y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido. EFE