Hamza: La liga española ya no es un monopolio de tres o cuatro, cualquiera puede ganar

Ceuta, 25 jun (EFE).- El ala internacional Hamza Maimón, jugador del Ribera Navarra, ha destacado que España mantiene "la mejor liga del mundo" y, según incide, una prueba de ello es que equipos como FC Barcelona o Inter Movistar no están en la final del campeonato, lo que demuestra que ya no hay un "monopolio" de clubes aspirantes al título.

En una entrevista con EFE en Ceuta, donde pasa unos días de vacaciones, Hamza (Ceuta, 1991) ha mantenido que la primera categoría nacional "sigue siendo la mejor liga del mundo, no sólo por los clubes, sino a nivel organizativo, ya que todos los extranjeros que vienen lo dicen y por eso tiene mucho mérito y es ilusionante estar en esta categoría".

El hecho de que Jimbee Cartagena y El Pozo de Murcia protagonicen la final, tras dejar en la cuneta a FC Barcelona y Jaén Paraíso Interior en semifinales, es un síntoma de esa igualdad. "A priori es una final inesperada, pero el Jimbee lleva dos o tres años con un gran proyecto y El Pozo es un club grande desde hace mucho tiempo".

Ha opinado que en los últimos años "parecía que había una brecha entre los tres o cuatro clubes más fuertes y el resto, pero ahora equipos como Palma, Jimbee o Valdepeñas están haciendo muy buena inversión, aunque el Barcelona puede marcar las diferencias pese a que las lesiones les han lastrado esta temporada".

Hamza ha cumplido este año su décimo segunda temporada consecutiva en Primera División tras su paso por el Santiago Futsal, el Aspil Vidal Ribera Navarra, el Palma Futsal y el UD Levante FS, donde estuvo dos años antes de volver al Ribera Navarra de Tudela.

Salvación 'in extremis'

El Ribera Navarra consiguió la salvación 'in extremis' con 27 puntos por delante del Real Betis Futsal (25) y el Alzira FS (24).

"Nos ha costado tanto que salvamos la categoría en la última jornada, quizás por un cúmulo de cosas, con muchos cambios. De ahí que ha sido una temporada muy complicada, sobre todo porque el nivel de esta categoría es tan igualado que cualquier equipo te puede ganar en cualquier pista", ha señalado.

En su opinión, ha sido un año de "mucho desgaste a nivel mental más que deportivo, pero ha sido una nueva experiencia, muy bonita y lograr la permanencia en casa en la última jornada ha sido muy especial", ha comentado el jugador ceutí, que ha finalizado la campaña con 29 partidos jugados de los 30 totales y cuatro goles.

"El Alzira tiene un proyecto a largo plazo, y muy bueno, mientras que el Real Betis es un equipo fuerte económicamente, pero ahí se ve lo difícil que es estar en Primera. El Ribera tiene mucho mérito porque es un club de pueblo y humilde, por lo que lograr el objetivo dice mucho a nuestro favor", indicó.

El jugador ha explicado que ha decidido no renovar con el Ribera Navarra e incluso se está pensando irse al extranjero.

"No voy a seguir, quiero aires nuevos y es el momento de separar la liga española. He tenido momentos muy emocionantes en el Ribera, es mi segunda casa deportiva porque me han tratado genial y, además, es el único año donde, a estas alturas, no tengo decidido dónde iré", dijo.

Para llegar a esta conclusión, Hamza ha querido tomarse "un poco de tiempo" y está "abierto a muchas cosas". "Siempre me ha gustado vivir una experiencia en el extranjero y lo estoy valorando", apuntó.

"No tengo claro mi futuro, he querido descansar después de una temporada con un gran desgaste mental, tengo ofertas sobre la mesa, pero tomaré la decisión en unos días. En los últimos años apenas he tenido vacaciones y he podido disfrutar tres semanas antes de incorporarme a la concentración de Marruecos", comentó.

Del 14 de septiembre al 6 de octubre estará en Uzbekistán en el Mundial de fútbol sala, donde tendrá como rivales en la primera fase a Portugal, Panamá y a los asiáticos de Tayikistán.

"Marruecos será una de las 'tapadas' en el Mundial. Para mí era un sueño disputar competición internacional y poder estar en dos citas mundiales y representar a Ceuta es algo que no pensaba que iba a lograr, de ahí que estoy muy feliz y, sobre todo, esperamos hacer un gran papel y, si es posible, dar la sorpresa", afirmó a EFE.

Hamza debutó en el IX Mundial de Lituania 2021 con un octavo puesto, cayendo en los cuartos de final contra Brasil (0-1).

"Nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos que es muy difícil estar ahí, pero iremos con la ambición de mejorar ese puesto porque somos una selección peligrosa y creo que ningún rival nos querrá en una eliminatoria ya que, a un partido, podemos ganar a cualquiera", señaló.

Ha valorado el ascenso del fútbol sala en Marruecos, "porque han hecho una gran inversión en los últimos años, están profesionalizando todas las secciones del fútbol sala y ha sido la selección que menos partidos ha perdido en amistosos y competiciones internacionales y, de hecho, desde hace cinco años ha pasado de estar en el puesto 110 a estar entre las 6 u 8 mejores del mundo".

No obstante, tiene claro que la selección de España estará arriba en las apuestas para optar al cetro mundial. "Siempre es una de las favoritas, tiene un gran potencial, tengo muchas amistades y le deseo siempre lo mejor y espero que logren cosas muy bonitas", ha añadido. EFE

