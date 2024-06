Pablo Bellido, sobre la sucesión de Page: "No hay debate, es insustituible, es lo más claro en política en este momento"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, se ha pronunciado ante a situación del líder regional del partido, Emiliano García-Page, asegurando que no hay ningún debate en torno a una posible sucesión. En entrevista con Europa Press, ha defendido que "quien gana con mayoría absoluta en un tiempo en el que casi nadie gana, se convierte en una referencia insustituible hasta que él quiera". "No hay debate, nadie está pensando en otro contexto que no sea reforzar la imagen de quien es capaz de ganar con mayoría absoluta en una tierra conservadora y con el viento soplando de cara", ha asegurado. Con todo, entiende Pablo Bellido, que hoy por hoy el liderazgo de García-Page "parece lo más claro que hay en política en este momento". "Será líder mientras él quiera".

