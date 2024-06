Le Senne pide disculpas por romper la foto de Picornell y descarta dimitir: "Me enfadé e hice lo que no debía"

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha pedido disculpas por su actitud en el pleno del pasado martes en el que arrancó una foto de Aurora Picornell y ha descartado dimitir. "Me enfadé e hice lo que no debía", ha dicho. Así se ha expresado Le Senne este jueves en declaraciones a los medios al finalizar el pleno de comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens. Preguntado por los medios, el presidente ha asegurado que no dimiriá, argumentando que tiene el apoyo de la Cámara, igual que cuando fue nombrado. "No odio a ninguna víctima, ni mucho menos, nunca fue mi intención faltar al respeto a ninguna víctima", ha señalado, considerando que los grupos de la oposición "han exagerado mucho" al abandonar el pleno para unirse a la concentración que pedía su dimisión. ((Habrá ampliación))

