El juez sobresee la querella del fundador de EOS X Space contra el CEO de Halo Space y ADL

Madrid, 19 jun (EFECOM).- El Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid ha sobreseído la querella por revelación de secretos y corrupción en los negocios del fundador de EOS X Space, Kamal Kharbachi, contra el consejero delegado de la empresa de viajes a la estratosfera Halo Space, Carlos Mira, y la consultora Arthur D.Little (ADL).

El juez entiende que no se aprecian razones suficientes para la continuación del procedimiento al no quedar justificada la comisión de delito alguno, procediendo al sobreseimiento provisional de la causa, según recoge en el auto al que ha tenido acceso EFE.

La querella fue interpuesta por Kharbachi y las entidades mercantiles EOS-X Spaceship Company y EOS-X Space Technology contra numerosos querellados, tanto personas físicas como jurídicas, siendo admitida únicamente contra Carlos Mira y la compañía Arthur D.Little por posibles delitos de revelación de secretos de empresa y de corrupción en los negocios.

Kharbachi sostenía que las sociedades de éste contrataron con Arthur D.Little, de la que era CEO Carlos Mira, una serie de servicios para la realización de un proyecto de turismo espacial y que la consultora se apoderó de los conocimientos y la información aportada para constituir otra empresa -Halo Space- para explotar el mismo tipo de negocio; siendo actualmente competidora directa.

Además, alegaba que para realizar los servicios contratados, finalmente no realizados, Arthur D.Little constituyó un consorcio industrial y que tras el abandono del proyecto las empresas del querellante tuvieron que constituir otro.

Los querellados niegan los hechos y sostienen que el proyecto no salió adelante porque el querellante no aportó el dinero que tenía que haber asignado; que el consorcio no existía como tal, que Arthur D.Little realizó sus trabajos sin cobrar, y que para sacar partido a los mismos constituyó Halo Space pero sin aprovechar información de Kharbachi.

En este sentido, el juez señala que no consta, ni se alega en la querella, que esas técnicas o invenciones estén registradas o protegidas por la normativa sobre propiedad industrial.

Por lo tanto, si no existe un secreto industrial del que los querellados pudieran haberse apropiado, el resto de las alegaciones de la querella permiten apreciar únicamente la existencia de discrepancias entre las partes sobre el cumplimiento de los contratos, agrega.

En cuanto al delito de corrupción en los negocios, el juez añade que no consta, ni se alega, que los querellados sobornaran a cualquiera de las otras empresas colaboradoras para que abandonasen el proyecto inicial con los querellantes, o que ofrecieran cantidad alguna con tal fin.

Por ello, ha decretado el sobreseimiento provisional y el consiguiente archivo de la causa. Contra el auto cabe recurso de reforma en el plazo de tres días ante dicho juzgado o de apelación en el plazo de cinco. EFECOM

csb/sgb