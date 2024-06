ERC se mantiene como tercera fuerza en Cataluña aunque pierde casi la mitad de votos

ERC-Ara Repúbliques se mantiene como tercera fuerza en Cataluña en las elecciones europeas de este domingo al obtener el 14,82% de los votos y seguirá teniendo 3 eurodiputados, aunque ha logrado 372.838 apoyos menos que en 2019, casi la mitad de los obtuvo entonces. En 2019, la coalición liderada por los republicanos quedó tercera en Cataluña con 727.039 votos (21,21%), por detrás de Junts (981.357 votos, un 28,63%) y PSC (756.231 votos, un 22,06%), y por delante de Cs (295.435, un 8,61%), Cec-Podemos (288.393 votos, un 8,41%), PP (176.752 votos, un 5,15%) y Vox (68.286, un 1,99%). En el conjunto de España, ERC-Ara Repúbliques quedó en cuarta posición al lograr 1.252.139 apoyos (5,58%), y este domingo se ha mantenido en la cuarta plaza con 856.306 votos (4,91% y 0,67 puntos porcentuales menos). ERC-Ara Repúbliques no ha ganado en ninguna de las cuatro provincias catalanas (el PSC ha vencido en Barcelona y Tarragona, mientras que Junts lo ha hecho en Girona y Lleida) y tampoco lo ha hecho en ninguna capital de provincia. POR PROVINCIAS Por provincias, los republicanos solo han logrado la victoria en 7 municipios de Girona: Cantallops, Das, Gombrèn, Mieres, Sant Mori, Vallfogona de Ripollès y Vilamansicle. En la demarcación de Lleida, ERC-Ara Repúbliques ha ganado en una treintena de municipios, entre los que destacan Sort, Llavorsí y La Vall de Boí. En la provincia de Tarragona han logrado la victoria en unos 40 municipios como Gandesa y Tivissa, y en la de Barcelona, donde han ganado en una veintena, destacan Torrelles de Llobregat. NO ENTRA TOMÀS MOLINA En estas elecciones, ERC ha repetido la fórmula de coalición Ahora Repúblicas junto a EH Bildu y BNG, aunque en esta ocasión también había sumado a los baleares Ara Més. La eurodiputada republicana Diana Riba ha repetido como cabeza de lista de la coalición, y volverá a la Eurocámara acompañada de Pernando Barrena (EH Bildu) y Ana Miranda (BNG). Sin embargo, el meteorólogo catalán Tomàs Molina, que iba cuarto en la lista, no ha logrado representación como europarlamentario.

