Cuca Gamarra anima a ir este domingo a las urnas "para que no decidan otros"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido a los ciudadanos que acudan este domingo a las urnas "para que no decidan otros". Así ha animado a los españoles a votar para que sean "quienes tengan la última palabra hoy sobre el futuro que queremos". Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones minutos después de depositar su voto en las urnas en el colegio electoral de la Biblioteca de La Rioja. Tras felicitar "a todos los riojanos y a todas las riojanas en el Día de la Rioja", Gamarra ha querido hacer un llamamiento "a disfrutar en el día de hoy también de ese orgullo de ser riojanos y de tener la suerte de poder vivir, de poder disfrutar, si me lo permiten, de la mejor tierra del mundo". Gamarra ha pedido trabajar "juntos por el futuro de esta tierra que tiene mucho. Un futuro que conformamos y promovemos entre todos y cada uno de los riojanos, estemos donde estemos, estemos en La Rioja o en cualquier otra parte del mundo, porque los riojanos somos universales". Con motivo de la jornada electoral, ha querido agradecer el trabajo y la colaboración que se está llevando a cabo "para que se puedan desarrollar estas elecciones europeas, tanto a los miembros de las mesas, a los presidentes, a los vocales, como a los cuerpos y fuerzas de seguridad que van a mantener la normalidad durante el día de hoy y a los funcionarios de la Administración del Estado que también velan porque todo pueda transcurrir con normalidad y a los apoderados". Todos ellos harán que sean unas elecciones "donde todo el mundo tenga facilidades para acceder al derecho al voto". "EUROPA ES IMPORTANTE" Y por otro lado ha realizado un llamamiento a la participación. "Europa es importante porque en Europa nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de España y también el futuro de La Rioja". "Decidir qué ocurre en Europa, quiénes nos representan en Europa, es también decidir cómo queremos que sea el futuro de nuestra tierra y de nuestro país". Por eso "hacer un llamamiento a la participación en el día de hoy para que decidamos, para que no decidan otros". "Es la participación también para defender un modelo de país, para defender un modelo de una España en libertad, una España en igualdad, donde todos seamos iguales exactamente ante la ley, que todos seamos iguales en el acceso a los servicios públicos y sobre todo votar porque eso significa que quieres dignidad para tu país y que tenga oportunidades". Con todo ello -finaliza- "es el momento en el que no cabe quedarse en casa, sino que el día de hoy es un día en el que cada uno con su voto tiene la capacidad de dar la respuesta a muchas cosas, a dar la respuesta a todo lo que está ocurriendo también en nuestro país". "Así que yo animo a los españoles y animo a los riojanos a que hoy salgan, vayan a los colegios electorales, cojan la papeleta y voten y decidan, que sean ellos quienes tengan la última palabra hoy sobre el futuro que queremos".

Compartir nota: Guardar Nuevo