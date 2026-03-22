Cancelado un vuelo y desviados ocho con destino a Lanzarote por la borrasca Therese

Las Palmas de Gran Canaria, 22 mar (EFE).- Los efectos de la borrasca Therese en el tráfico aéreo han obligado a cancelar un vuelo y a desviar ocho en el aeropuerto de Las Pamas con destino al Aeropuerto César Manrique de Lanzarote, ha informado este domingo Aena.
El vuelo cancelado tenía origen en Gran Canaria, isla a la que se han desviado vuelos procedentes de las ciudades alemanas de Hamburgo y Fráncfort y la neerlandesa Rotterdam que se dirigían a Lanzarote.
Asimismo, se han desviado a Fuerteventura otros vuelos con origen en Londres, Manchester y Newcastle (Reino Unido).
La alerta por lluvias fuertes se mantiene este domingo en Canarias, así como la prealerta por viento. EFE
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