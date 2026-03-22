0-1. El Real Madrid gana en Eibar antes de su triple enfrentamiento con el Barcelona

Eibar (Gipuzkoa), 22 mar (EFE).- El Real Madrid consolidó su segunda plaza tras ganar este domingo con algunos apuros en casa de la S.D. Eibar, en un encuentro que decidió Rocío Gálvez para un conjunto blanco con la mente puesta en el triple enfrentamiento consecutivo ante el Barcelona en las dos próximas semanas.

El partido contra las azulgrana en Liga de Campeones del miércoles, el de la Liga Femenina el domingo y la vuelta de la Champions en la Ciudad Condal, condicionaron la alineación del equipo madridista, con muchas titulares en el banquillo, aunque en el césped la superioridad fue manifiesta.

La zaga eibarrresa cortaba de forma notable las líneas de creación del equipo de Pau Quesada hasta que el Real Madrid consiguió superarla en un saque de esquina sacado por la escocesa Weir, que culminó totalmente libre de marca Gálvez.

El segundo tiempo comenzó con una revisión de jugada solicitada por el Real Madrid, por una posible mano en el área armera en una buena acción de Yasmin, que la colegiada no vio finalmente después de una larga supervisión.

El Eibar no inquietaría mucho a su rival hasta que, ya en tiempo de descuento, se jugó el todo por el todo, incluso vaciando la portería para convertir a Astralaga en una jugadora más, y estuvo cerca de conseguir recompensa.

Otra revisión, en este caso a favor del conjunto guipuzcoano, al reclamar una mano dentro del área de Andersson, tampoco se concedió, de forma que el Real Madrid celebraría una trabajada victoria.

- Ficha técnica:

0 - S.D. Eibar: Astralaga; Camino, Ojeda, Masegur, Iribarren (Altonaga, min. 57); Facila, Belem, Rico Torres, Moreno (Etxezarreta, min. 85); Álvarez (Lacosta, min. 57) y Martín (Clement, min. 76).

1 - Real Madrid: Misa; Yasmin (Holmgaard, min. 46), Andersson, Gálvez, Sheila García; Weir (Dabritz, min. 46), Dorado, Angeldal; Feller (Caicedo, min. 78), Redondo (Santiago, min. 46) y Comendador (Athenea, min. 46).

Arbitra: Melissa López (Comité Extremeño). Amonestó a Iribarren, Ojeda, Rico Torres, Andersson, Santiago, Holmgaard, Dorado y Gálvez.

Gol: 0-1, min. 24: Gálvez

Incidencias: Encuentro de la jornada 23 de la Liga Femenina disputado en el estadio de Ipurua, en Eibar, ante 630 espectadores. Minuto de silencio por el fallecimiento de Silvino Louro, exentrenador de porteros del Real Madrid. EFE

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