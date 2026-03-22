Vivian y Sancet adelantan al Athletic en la primera parte (2-0)

Bilbao, 22 mar (EFE).- Un gol de Dani Vivian en el minuto 25 y otro de Oihan Sancet en el 45 dan ventaja al Athletic Club sobre el Real Betis (2-0) al descanso del partido que enfrenta a ambos equipos en San Mamés y premia la buena primera parte de un equipo rojiblanco bastante más incisivo que su rival.

En el 1-0 el central internacional empalmó con un disparo raso y cruzado desde el borde del área un pase de Iñaki Williams después de una larga combinación en ataque del conjunto bilbaíno. Casi al borde del descanso Sancet puso el 2-0 al empujar al fondo de la portería de Pau López un nuevo servicio de Iñaki, gol que fue validado por el VAR tras ser anulado en primera instacia por el árbitro.

El Betis, impreciso y bien controlado defensivamente por los locales, apenas se acercó con peligro al área de Unai Simón. EFE

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