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Giráldez: "Hemos pasado de ser muy superiores a tirarnos un tiro en el pie"

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Vigo, 22 mar (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, no encuentra “una explicación coherente” a lo que sucedió este domingo en Balaídos, donde el Deportivo Alavés levantó un 3-0 a su equipo para llevarse la victoria por 3-4.

“Es difícil de explicar, pero esto es el fútbol. Cuando bajas un uno por ciento, cualquier equipo te puede pasar por encima. Hemos pasado de ser muy superiores en la primera parte a tirarnos un tiro en el pie y meter al rival en el partido”, afirmó en rueda de prensa.

El técnico gallego se mostró muy crítico con sus jugadores porque “en el momento que te gustas y quieres salir en todas las acciones desde atrás y te confundes pasa esto”.

“Nos ha faltado madurez y experiencia en ese momento. Evidentemente teníamos bajas significativas en la zona cercana a la zona central de nuestro bloque bajo y ahí no hemos estado bien”, dijo en referencia a las bajas del sueco Carl Starfelt y el veterano Marcos Alonso.

Giráldez cree que la primera parte de su equipo fue “soberbia” salvo “en los primeros y en los últimos cinco minutos”, y lamentó que no fuesen capaces de “aprovechar la ola”.

“Soy el principal responsable, evidentemente no he estado bien el descanso. Me he equivocado en todo lo que he hecho en la segunda parte”, dijo el preparador celeste, quien confesó que la lesión del portero Radu -consiguió aguantar todo el partido, pero se marchó cojeando y apoyándose en el médico- también influyó en su decisión de hacer los cambios porque “nos ha hecho dudar todo el rato”.

Finalmente, el entrenador del Celta pidió aprender de lo sucedido. “En vez de matar el partido, hemos revivido al rival, nos hemos equivocado permanentemente en darles de comer en lo que son buenos, que es en el juego directo”, sentenció. EFE

dmg/arh

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