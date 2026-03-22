Quique Sánchez Flores: "Nunca había vivido una remontada como esta"

Vigo, 22 mar (EFE).- Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, elogió este domingo la reacción de su equipo tras el 3-0 con el que se puso el Celta en el minuto 30 del partido que ambos disputaron en Balaídos y dijo que "nunca" había vivido "una remontada como esta".

“Estamos felices por el resultado. En el fútbol, cuando crees que lo has visto todo pasan cosas. Veníamos de dos situaciones amargas y hoy conseguimos una victoria que nos quita toda esa amargura y nos lleva a la facilidad. Los partidos hay que jugarlos hasta el final, hoy hemos tenido la suerte de acertar en el descanso”, afirmó en rueda de prensa.

Recordó que “nunca” había protagonizado una remontada así porque lo “máximo” que había conseguido fue igualar un 3-0 con el Espanyol ante el Eibar.

“Tener una remontada como esta, en un campo como Balaídos y en el momento anímico en el que estamos porque veníamos con dudas después de los dos últimos empates, ha sido un acicate, un impulso. Hemos hecho una gran segunda parte”, comentó.

El técnico alavesista desveló que en el intermedio hablaron de “corregir la situación” de Ferran Jutglà porque el exfutbolista del Brujas, autor de dos goles y una asistencia, “ha encontrado mucho espacio para girar, para generar jugadas y encontrar la diagonal”.

“En el segundo tiempo hemos bajado un poco la altura de los puntas, hemos metido a Blanco sobre Jutglà, y el partido ha sido completamente otro. Haber encontrado el gol antes del descanso y el segundo nada más empezar la segunda parte ha sido muy importante”, explicó. EFE

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