Abascal pondrá en conocimiento de la JEC que Sánchez hoy "haya pedido el voto contra otros partidos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha indicado que su partido estudiará poner en conocimiento a la Junta Electoral Central (JEC) que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pedido este domingo el voto "contra otros partidos". "Entendemos que lo que ha hecho es pedir el voto, y además no directamente contra su partido, sino directamente contra otros, en la jornada electoral. Lo que tiene que saber Pedro Sánchez es que si ellos no respetan las leyes, no pueden pretender que los demás las respetemos", ha declarado Abascal a los medios de comunicación tras votar en el Colegio Público Pinar del Rey de Madrid. Abascal ha acusado a Sánchez de no respetar las leyes "en la propia jornada electoral" y ha pedido, al contrario que Sánchez, según ha indicado, "una participación masiva". "Estamos frente a un autócrata que en la jornada electoral y ejerciendo el cargo de presidente del Gobierno no se ha limitado a animar a la participación y pedir una movilización masiva en el día en el que todos los españoles tienen derecho a voto, sino que ha animado a votar contra lo que ha denominado una ola reaccionaria". Abascal ha indicado que él no puede pedir votar "contra la corrupción del presidente del Gobierno y su familia: "No puedo animar a votar contra los que han arruinado el campo, la industria, no puedo animar a votar contra los que han traído inseguridad a las calles y han hecho aumentar el número de violaciones y en definitiva no puedo animar a votar contra Sánchez, con lo cual animo a los españoles independientemente de lo que piensen a una participación masiva".

