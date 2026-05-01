Espana agencias

140-89. Los Knicks sentencian a los Hawks con una humillación histórica

Guardar

Chicago (EE.UU.), 30 abr (EFE).- Los New York Knicks sellaron este jueves el pase a las semifinales del Este de la NBA con una extraordinaria humillación a domicilio a los Atlanta Hawks, arrollados 140-89 tras una primera mitad acabada 83-36 para los neoyorquinos, en la victoria más abultada de su historia.

Los Knicks cerraron la serie con un definitivo 4-2, evitando el riesgo de un séptimo partido en el Madison Square Garden, y lo hicieron con una absoluta prueba de fuerza y con el margen de ventaja más grande de siempre al descanso de un partido de 'playoffs'.

PUBLICIDAD

Los neoyorquinos tiraron con un 58.8 % de acierto en tiros de campo. OG Anunoby lideró a los Knicks con 29 puntos (11 de 14 en tiros), Mikal Bridges selló 24 (10 de 12), Jalen Brunson aportó 17 puntos y ocho asistencias y el dominicano Karl Anthony Towns contribuyó con un triple doble de doce puntos, once rebotes y diez asistencias pese a su uno de cuatro en tiros.

El puertorriqueño José Alvarado aportó tres puntos, un rebotes, dos asistencias y dos robos saliendo del banquillo.

PUBLICIDAD

Los Hawks dijeron adiós a la temporada con un revés histórico en una noche en la que llegaron a tener 61 puntos de desventaja. Su máximo anotador fue Jalen Johnson, con 21 puntos.

Y eso que parecían haber tomado impulso con un parcial de 9-0 al principio del primer cuarto que les puso arriba en el marcador. Pero desde ese 9-4 comenzó un dominio asombroso de los Knicks, en los dos lados de la pista.

OG Anunoby rozó la perfección y dirigió con una primera mitad de 26 puntos a unos Knicks que sellaron un parcial de 39-4 que disparó su ventaja hasta el 48-15.

Los Knicks dominaron defensivamente a unos Hawks perdidos y, ofensivamente, extendieron ese parcial gradualmente a un 51-8 y un 63-11 que llevó al humillante 83-36 del descanso.

Los Knicks tenían ya a cuatro jugadores con dobles dígitos en anotación. Además de Anunoby, Mikal Bridges llevaba 16, Jalen Brunson metió trece y Karl Anthony Towns, diez.

Los Hawks, incapaces de reaccionar, perdieron la calma y, con el 72-52 en el luminoso a 4.39 minutos del descanso, comenzaron una furiosa tangana que acabó con las expulsiones de Dyson Daniels, de Atlanta, y de Mitchell Robinson, de los Knicks.

Todo comenzó con un codazo de Daniels en el pecho de Robinson, que encaró a su rival. La pelea se extendió a varios jugadores más y un árbitro y el mismo Mike Brown, técnico de los Knicks, terminaron cayendo al suelo en el caos.

New York mandaba por 47 puntos al descanso y se quedó a tres de igualar el récord absoluto de diferencia en la historia de la NBA, 50, ostentado por los Dallas Mavericks desde 2020.

Los titulares de los Knicks solo jugaron minutos en el tercer cuarto y se quedaron en el banquillo en la totalidad del cuarto segmento, con la cabeza ya puesta en la próxima ronda, en la que esperan a uno entre Boston Celtics o Philadelphia 76ers. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vasco golea y forma un triple empate en la cima de grupo con Audax y Olimpia

Infobae

4-1. Independiente Rivadavia goleó a La Guaira con un triplete del paraguayo Arce

Infobae

2-0. Carabobo hunde a Blooming y presiona a River y Bragantino por liderazgo del grupo H

Infobae

2-0. Matheus anota un doblete que devuelve la vida a Bolívar y hunde al Fluminense

Infobae

De Frutos: "Penders ha ido a pisarme el tobillo, es penalti claro"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

Donald Trump dice que considera retirar las tropas estadounidenses de España: “Ha sido horrible, absolutamente horrible”

La Justicia le quita a una mujer la pensión que le pasaba su exmarido después de que un detective le pillara viviendo con otro hombre

Reino Unido eleva a “grave” el nivel de amenaza terrorista tras los ataques antisemitas producidos en Londres

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

ECONOMÍA

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo