Planas acusa al PP de plantear una "segunda vuelta no constitucional" de las generales y lamenta la "infrapolítica"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado este viernes que el Partido Popular (PP) plantee las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio como "una segunda vuelta no constitucional" de las elecciones generales del verano de 2023, cuyos resultados permitieron al PSOE conformar Gobierno. "Los españoles decidieron que el PSOE fuera quien gobernara y el PP y Vox, en la oposición", ha señalado. En los Encuentros SER Andalucía, el ministro Planas ha criticado además la "infrapolítica" que practican, a su juicio, PP y Vox, poniendo como ejemplo el caso de la citación de Begoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios a sólo unos días de la celebración de los comicios europeos. "Todo es muy burdo. Es burdo el momento, el contenido --de la citación judicial-- y la forma de conocer la citación mediante un medio de comunicación", ha subrayado el ministro de Agricultura en el turno de preguntas. Para Luis Planas, hay "una campaña contra el presidente de Gobierno". "Es lamentable pero la verdad resplandecerá", ha sostenido, aunque ha advertido del "dolor innecesario" que se le infringe a terceras personas. "Deberíamos conseguir que la política no fuera una heroicidad", ha apostillado. Igualmente, se ha referido a la autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del rezo del rosario ante la sede del PSOE nacional, en la calle Ferraz, en la jornada de reflexión y durante el mismo domingo de votación. "Es sorprendente", ha apuntado Planas, que ha asegurado que "algo tendremos los socialistas que celebrar el 9 de junio y no es compatible esa celebración con el rezo del rosario siendo nosotros personas de respeto". En relación a lo que "nos jugamos" en las elecciones europeas, el ministro de Agricultura ha advertido del "sinsentido" que supone "confrontar" entre rentabilidad y sostenibilidad del medio rural y agrícola. "Que lo haga Vox... pero que lo defienda el PP no lo entiendo", ha reconocido Planas, que ha defendido, en cualquier caso, el "cumplimiento estricto de la Ley" en cuanto a la entrada de productos agroalimentarios procedentes de terceros países. El titular de Agricultura de España ha llamado la atención sobre un mayor peso de los nacionalismos y la ultraderecha tras el 9 de junio ya que "a raíz del Brexit, han decidido carcomer los valores europeos desde dentro". "Se habla del campo este 9J pero para buscar bronca", ha lamentado Luis Planas, para el que las críticas a la Agenda 2030 son fruto de "una consigna política" propia, según sus palabras, de "una visión feudal". El ministro ha reclamado "un nuevo contrato social entre el mundo rural y la sociedad" para lograr un "equilibrio" entre la sostenibilidad y la rentabilidad porque sin la primera, "no hay continuidad de la producción". Y todo ello, ha aclarado Luis Planas, sin que "nadie esté excluido de cumplir la Ley de Cadena Alimentaria", en la que "nadie debe ser un elemento de preocupación".

