Feijóo carga contra Sánchez por "presumir de la corrupción": "El futuro del Gobierno está en manos de la Justicia"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este viernes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el PSOE por "presumir de la presunta corrupción que le acecha" cuando, según ha dicho, "el futuro del Gobierno está en manos de la Justicia". Así, ha recriminado a los socialistas que crean que "hacer apología de la corrupción les puede venir bien para conseguir votos". "Por favor, ¿por qué creen que todos somos tontos? La corrupción debería ser una vergüenza para todos", ha advertido en un mitin en Barcelona junto a la cabeza de lista del PP en las europeas, Dolors Montserrat, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, el presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, y el portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. Después de la citación a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la nueva carta de presidente, Feijóo ha censurado que el PSOE esté dedicando la recta final de campaña a "victimizarse" e intentar "buscar votos en base a esa corrupción" cuando hay investigaciones abiertas en los tribunales. En este punto, ha recalcado "cómo ha caído el Partido Socialista" al "presumir de la corrupción" junto a Sánchez. "La lleva a los mítines y le aplauden. Es una cosa absolutamente sorprendente", ha censurado, en referencia a la reaparición de la mujer del presidente en un acto electoral en Benalmádena hace un par de días. APUNTA A QUE ENTRAN EN "UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA" Feijóo ha asegurado que "el único proyecto que tiene el PSOE es el proyecto Pedro Sánchez, que se está desmoronando". "¿Sabéis cuál es el objetivo de toda esta campaña de polarización y victimización? Decir que todos somos iguales", ha dicho, para pedir a la gente no dar a Sánchez la oportunidad de interpretar que el futuro del país está en los juzgados. "El futuro del Gobierno de España está en manos de la Justicia, pero el futuro de España está en nuestras manos. Cuando el futuro del Gobierno de España está en manos de la Audiencia Nacional, de los juzgados de instrucción y de la Fiscalía Europea, entramos en una situación de emergencia", ha avisado, para advertir después: "Ante la justicia todos somos iguales". El líder del PP ha echado en cara a los socialistas que se dediquen a "montar espectáculos" en campaña y "apelar al miedo", achacándolo a que "tienen mucho miedo a la opinión de los españoles" en las urnas. A su entender, "lo llevan todo a la derecha o a la izquierda" cuando "esto es una cuestión de honestidad, no es una cuestión ideológica". PIDE NO CAER EN LA "TRAMPA" DEL PSOE DE DIVIDIR EL CENTRODERECHA Además, el jefe de la oposición ha alertado de que solo el voto al Partido Popular en las elecciones de este domingo hace "daño" a Pedro Sánchez y ha avisado de que cualquier voto a otras formaciones, en alusión a Vox, le servirá "de maquillaje" al PSOE. Por eso, ha animado a "no caer en la trampa" de "dividir" el voto de centro derecha y concentrarlo en los 'populares'. "Aquí no hay desahogo, escarmientos o experimentos. Si le quieres dar un disgusto a Sánchez, coge la papeleta del PP", ha proclamado. Feijóo ha emplazado a los votantes a decir este domingo en las urnas que ya es hora de una política que deje de centrarse en "los intereses de una sola persona". "Tenemos un presidente dimitido al que solo le queda el cargo y el ego para aferrarse a él", ha apostillado. VE MÁS RAZONES PARA APOYAR AL PP TRAS LAS "MILES DE MENTIRAS" El presidente del PP ha resaltado que cada día hay más razones para ir a votar y apoyar a su partido que en las generales de hace un año por las "miles de mentiras" que, según ha dicho, les han contado desde entonces y porque tienen un Gobierno "paralizado" que no se ocupa de los problemas de la gente. "España no se merece la mediocridad de un Gobierno como este", ha aseverado. Feijóo se ha dirigido a todos los que están "hartos" de Sánchez y de la izquierda y el independentismo" y que "se callan" o "miran para otro lado" con el objetivo de abrir una nueva época política en España. "Podemos empezar el camino cuanto antes", ha dicho, para reiterar que el "único voto que molesta a Sánchez es el del PP". A su entender, las elecciones del domingo "son muy sencillas y cualquier voto que no sea para el PP va a maquillar el resultado del PSOE". "Vamos a responder con serenidad, con ilusión y con la conciencia tranquila porque nosotros tenemos conciencia y ellos no", ha afirmado. "LA VOZ DE CATALUÑA QUEREMOS QUE SE ESCUCHE" Feijóo ha puesto en valor el crecimiento del PP en las últimas elecciones catalanas, donde pasó de 3 a 15 escaños, y ha indicado que esta comunidad "no ha tenido suerte con sus políticos en las últimas décadas". "La voz de Cataluña queremos que se escuche, porque si escuchamos bien la voz de Cataluña, reforzaremos la voz de España y reforzaremos la voz de España en Europa", ha indicado, para destacar que en esta CCAA la educación es una de "las peores de España" y el sistema sanitario conlleva "decepción tras decepción".

