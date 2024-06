Comisión de investigación por el caso mascarillas de Baleares aprueba las conclusiones definitivas conjuntas de PP y Vox

La comisión no permanente de investigación por irregularidades en los contratos con la empresa Soluciones de Gestión ha aprobado este viernes, con nueve votos a favor y uno en contra, el documento conjunto de conclusiones definitivas de PP y Vox. El escrito de los socialistas --que estaban ausentes ya en el momento de la votación-- ha sido rechazado con diez votos en contra; el de MÉS per Mallorca ha recibido nueve votos en contra y uno a favor, y el de Més per Menorca no se ha votado porque no se han presentado a defender las conclusiones. El portavoz del PP en la comisión, José Luis Mateo, ha iniciado su intervención agradeciendo la presencia de "los que todavía tienen la decencia de seguir trabajando", después de que los representantes del PSIB hayan abandonado la sala. Seguidamente, ha avanzado que su grupo ha presentado la propuesta transaccional entre Vox y PP con las conclusiones definitivas, que recogen sustancialmente las recogidas por un grupo y otro. Durante su intervención, el 'popular' también ha agradecido la presencia del portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, en la comisión. "Dice mucho de su grupo y su persona", ha recalcado Mateo. Para finalizar su intervención, ha recordado que la comisión ha sido un trabajo encomendado por el Parlament y ha asegurado haberlo hecho "dentro de la limpieza, el debate constructivo y el respeto". "Cuando se pierde del respeto nos convertimos en un muy mal ejemplo a la ciudadanía", ha reflexionado en su exposición final, criticando el "bochornoso espectáculo protagonizado hoy por Iago Negueruela". De su lado, la representante de Vox en la comisión, Patricia de las Heras, ha enumerado, durante su intervención, las distintas acusaciones que, según ha dicho, ha hecho Negueruela hacia su grupo, mencionando algunas como "fascistas, cobardes, vergonzosos o cutres". Por último, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha adelantado su voto en contra a las conclusiones conjuntas de PP y Vox, y ha reiterado que la finalización de la comisión ha sido "precipitada" y "priva de poder llegar a conclusiones más consistentes". Igualmente, ha lamentado el "uso partidista de los turnos de palabra", concluyendo, con todo, que "los responsables políticos de este Govern y el anterior no han sido conscientes, en ningún caso, de que con sus actuaciones podrían estar potenciando una trama de presunta corrupción".

Compartir nota: Guardar Nuevo