Almeida asegura que España es "una anomalía en las democracias occidentales" con Sánchez a la cabeza

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que España es "una anomalía en las democracias occidentales" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza. "Cualquier persona que no tiene capacidad de presentar y aprobar unos presupuestos, cualquier persona que tuviera a su mujer imputada, dimitiría, que tuviera al secretario de organización de su partido en el Grupo Mixto porque está por un caso de corrupción tan grave, dimitiría. Salvo Sánchez", ha censurado el alcalde en declaraciones a los periodistas desde el distrito de Tetuán. En la misma línea, ha asegurado que el PP no es "de la tesis del empate", que pertenece a aquellos que "asumen la derrota y que aspiran como mucho al empate". "Ya están vendiendo el relato del día después, que va a ser que no perdimos por tanto y que estamos en una situación de empate técnico", ha apostillado. Considera Martínez-Almeida que las elecciones van "de quién las gana" y no de quién "las pierde por menos diferencia". "Como Sánchez perdió las municipales por goleada, perdió las autonómicas por goleada, las generales por goleada de 16 diputados... Ahora como va a saber que pierde las europeas, se inventa el concepto de que esto es empate técnico", ha reprochado. Frente a ello, ha subrayado que Sánchez el domingo "va a perder por cuarta vez consecutiva" frente a Alberto Núñez Feijóo. Por otro lado, el alcalde ha destacado los valores que caracterizan a la Unión Europea que se basan "en la democracia, en el Estado de Derecho, en la libertad y en la igualdad de las personas". "Nosotros no queremos ser conocidos en Europa por ser un país que se gobierna por un prófugo desde Waterloo, sino por ser un país con una presencia fuerte en Europa que necesita una democracia fuerte", ha defendido.

