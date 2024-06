Seis detenidos en Salamanca, O Grove y Xinzo en un operativo contra un grupo dedicado a estafar a narcotraficantes

Seis personas han sido detenidas en el marco de una operación antidroga desarrollada por la Guardia Civil y la Policía Nacional en las provincias de Salamanca, Ourense y Pontevedra contra un grupo dedicado, supuestamente, a estafar a narcotraficantes, a los que engañaban con falsos cargamentos de droga. Así lo han trasladado fuentes próximas a la investigación consultadas por Europa Press, que confirman el arresto de un total de seis personas, cuatro de ellas en Galicia, dos en O Grove (Pontevedra) y otras dos en Xinzo de Limia (Ourense), entre las que había un menor de edad. El operativo, encabezado por la Guardia Civil bajo la dirección de un juzgado salmatino, se inició el pasado martes en la provincia de Salamanca, donde fueron detenidas dos personas en una vivienda de la urbanización de El Encinar, en el municipio de Terradillos. Un día más tarde, el dispositivo continuó en Galicia con varios registros, uno de ellos en un chalé de San Vicente do Mar --O Grove-- ubicado en la calle Paseo Monte da Garda. Los dos detenidos en O Grove el miércoles pasaron este jueves a disposición de la magistrada del juzgado de instrucción número 3, que decretó la puesta en libertad de ambos, para los que no había petición de ingreso en prisión por parte de Fiscalía. En Xinzo de Limia, el juzgado recibió un exhorto del de Salamanca que dirige la operación para llevar a cabo un registro de una vivienda, en el que se produjeron dos detenidos, uno de ellos menor de edad. Además, las intervenciones se han saldado con el decomiso de cinco kilos de hachís, 20 gramos de marihuana, varias armas y dinero en efectivo. Fuentes cercanas al operativo señalan que este grupo se dedicaba a estafar a bandas de narcotraficantes con entregas falsas, en las que usaban harina para hacerlas pasar por fardos de cocaína. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones a mayores de las seis realizadas hasta el momento. Está previsto que los arrestados pasen a disposición judicial a lo largo de la jornada de este jueves.

