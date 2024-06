Illa (PSC): Feijóo habla de Puigdemont "como un demonio" pero le ofrece una moción de censura

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado este jueves que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "habla de (Carles) Puigdemont el lunes como un demonio y el martes le ofrece una moción de censura", y le ha acusado de entender la política como un juego de poder. "¿Pero qué es esto? ¿Todo sirve para ti, Feijóo, para conquistar el poder? ¡Hay que ser coherente!", ha expresado en un mitin del PSC de campaña de las elecciones europeas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y a la alcaldesa, Núria Marín. En este sentido, ha acusado al PP de no hablar de Europa y plantear las elecciones como un plebiscito y querer también en las pasadas elecciones catalanas "derribar al Gobierno de Pedro Sánchez". "Y obtuvisteis un no rotundo por respuesta. También lo obtuvisteis hace un año, el 23 de julio. Y ahora otra vez queréis convertir estas elecciones en un plebiscito. Algunos quieren usar todo tipo de artimañas para descabalgar al Gobierno progresista que lidera Pedro Sánchez", ha apuntado. LLAMA A LA MOVILIZACIÓN EL 9J Illa ha hecho un llamamiento a la movilización en las urnas el próximo domingo para llenarlas de votos socialistas y reforzar Europa ante "el riesgo más importante que tiene Europa hoy, que es el riesgo de la ultraderecha y de una derecha acomplejada ante el discurso del odio de la ultraderecha". "No hay voto que más le duela a la ultraderecha y a la derecha que el voto a los socialistas. Somos los únicos que les podemos parar los pies ganándoles", ha dicho Illa, que ha pedido concentrar el voto de izquierdas en el PSOE. Finalmente, ha reivindicado la política entendida como servicio pública, respetuosa y educada, en sus palabras, frente a la política "entendida como un juego de poder, que necesita crispar y confrontar".

