Hacienda informa a la Fiscalía de que lo defraudado por Ana Duato entre 2014 y 2017 no alcanza para ser delito

Un reciente informe elaborado por la Agencia Tributaria en el marco del 'caso Nummaria' y confeccionado a petición del fiscal anticorrupción Tomás Herranz sostiene que la actriz Ana Duato no alcanzó entre 2014 y 2017 el mínimo de 120.000 euros de defraudación a Hacienda, cifra a partir de la que la conducta se consideraría delito fiscal. Así consta en este informe de 10 de abril, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se analiza el peritaje realizado por el consultor Andrés Jiménez sobre las rentas generadas por la actriz Ana Duato por su trabajo en la serie 'Cuéntame cómo pasó' en los ejercicios de 2014 a 2017, que son cuatro de los siete ejercicios fiscales de la actriz que están siendo analizados en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Lo que el fiscal pretendía conocer de la mano de los funcionarios de Hacienda era si, como sostiene Duato, el Ministerio Público calculó mal el importe que ésta ingresaba por capítulo, y que cifraba en un inicio en más de 63.000 euros. Precisamente, el abogado de la actriz, Enrique Molina, ha sostenido en la fase de cuestiones previas de la vista oral que Herranz comete el "error" de atribuir a Ana Duato "no haber declarado determinados capítulos (...) por una simple falla en el cálculo aritmético de la compensación económica que por capítulo recibía". Lo ha achacado a que no se revisaron los contratos con Televisión Española (RTVE) y "dieron por sentado (...) que Duato cobraba 63.000 euros". Ahora, el nuevo informe de Hacienda indica que esos pagos a Duato fueron hasta febrero de 2013 de 63.101 euros por capítulo, y que por tanto, el auxilio judicial estimó que la remuneración de la actriz de 2014 a 2017 era esa misma cantidad "basándose en que éste era el importe cobrado hasta 2013 según consta en facturas emitidas". Tras esto, el informe de la Agencia Tributaria arroja luz sobre lo que realmente cobró Duato por capítulo desde 2014 y sitúa el importe en 33.767 euros. Para llegar a esa cifra, detalla que han contabilizado que participó en 85 capítulos en el periodo comprendido entre 2013 y 2017 --no hay discrepancia en ese número-- y que las rentas declaradas por esos ejercicios ascienden a 2,87 millones de euros. "Si distribuimos las rentas declaradas entre los 85 capítulos resulta un importe percibido por capítulo de 33.767,70 €. Este importe es muy inferior incluso a los importes que figuran en los presupuestos de costes anexos a los contratos entre RTVE y la productora" de Duato, añade. "REDUCCIÓN DE LO COBRADO" La Agencia Tributaria añade que, en contra de lo que sostenía en informes previos al inicio de la instrucción y tras estudiar los contratos aportados por Duato con RTVE, "considera que existe una reducción en el importe cobrado" por la actriz por cada capítulo respecto a lo cobrado hasta febrero de 2013. Y explica que un nuevo cálculo arroja que Duato dejó de pagar a Hacienda en 2014 la cifra de 76.777 euros, en 2015 la cifra de 76.932 euros, en 2016 un total de 71.263 euros y en 2017 un total de 40.452 euros. Esas cifras no alcanzarían el mínimo de 120.000 euros defraudados que convierten la defraudación en delito perseguible por la vía penal. Cabe recordar que Duato y su marido, el productor de la serie Miguel Ángel Bernardeu, han rechazado conformar con la Ficalía antes del juicio y se enfrenta a una petición de 32 años de cárcel. Su estrategia choca con la de su compañero de serie, Imanol Arias, también encausado junto a otra treintena de personas, quien ha reconocido cinco delitos fiscales y ha conformado con Fiscalía una pena de menos de dos años para evitar entrar en prisión.

Compartir nota: Guardar Nuevo