Gamarra sobre que el TSJ de Madrid permita el rezo cerca de Ferraz el sábado:"El PP respeta las resoluciones judiciales"

La secretaria del PP, Cuca Gamarra, ha señalado hoy respecto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de avalar la convocatoria para un rezo colectivo cerca de la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid) durante la jornada de reflexión de las elecciones europeas que "el PP respeta las resoluciones judiciales, que es lo propio de los demócratas en un Estado de Derecho y en una democracia". Gamarra se ha pronunciado así ante los medios en un acto electoral que ha celebrado en Castellón al ser preguntada sobre la decisión del TSJ de Madrid de permitir un rezo contra la amnistía el próximo sábado. La dirigente del PP ha explicado que "es una resolución judicial y nos empezamos a acostumbrar demasiado, de la mano de un Gobierno que no respeta ninguna resolución judicial, a no respetar las resoluciones judiciales, y si eso se ha resuelto así, hay que respetarlo". "Si alguien no está de acuerdo, tiene la vía del recurso, pero la clave en democracia es respetar lo que los jueces dictan y, si no se está de acuerdo, utilizar la vía del recuro para mostrar ese desacuerdo, y el PP respeta las resoluciones judiciales, que es lo propio de los demócratas en un Estado de Derecho y en una democracia", ha subrayado. "Que Pedro Sánchez haya decidido ser el alumno aventajado de Trump cuestionando todas las resoluciones judiciales porque considera que no le benefician dista mucho de la democracia y se parece mucho al populismo, y en el populismo el PP no milita", ha concluido.

