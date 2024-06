El Parlamento balear debate y vota este viernes las conclusiones de la comisión de investigación de las mascarillas

La comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en el contrato de la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo Empresas debate y vota este viernes (09.00 horas) las conclusiones que han redactado los grupos parlamentarios. El órgano de investigación llega de este modo a su punto final, aunque las conclusiones tendrán que pasar por el pleno de la Cámara autonómica, después de tres semanas de sesiones por las que han pasado, finalmente, una veintena de comparecientes con la ausencia destacada del asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a cuya presencia acabaron renunciando PP y Vox, con mayoría en la comisión. Por el Parlament han pasado en las últimas semanas para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios miembros del Govern, del anterior y el actual, como la expresidenta Francina Armengol --PP y Vox no aceptaron llamar a Marga Prohens, como propuso el PSIB-- y algunos exconsellers, como el actual vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa. También los principales investigados en el procedimiento que investiga la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea como Víctor de Aldama, Íñigo Rotaeche, Daniel Sierra, Juan Carlos Cueto o Israel Pilar, aunque se acogieron a su derecho a no declarar. Han comparecido altos cargos del IbSalut de ambas etapas como Juli Fuster, Manuel Palomino, que inauguró las comparecencias, o Javier Ureña, que las cerró; así como técnicos y funcionarios que intervinieron en la compra de mascarillas y posterior reclamación. Los partidos ya han registrado las conclusiones que se debatirán este viernes, aunque con versiones opuestas sobre la utilidad de la comisión. Para el PP ha quedado acreditado que Koldo García, valiéndose de su posición en el Ministerio, medió en la adquisición de las mascarillas y que se ocultó información esencial del contrato a la Guardia Civil, a la Oficina Anticorrupción y a la Intervención de la Comunidad. Vox, por su parte, concluye que existe una presunta trama que está siendo investigada tanto por la Audiencia Nacional como por la Fiscalía Europea y con una posible vinculación con el contrato del IbSalut con Soluciones de Gestión. El PSIB, sin embargo, ha lamentado que la comisión haya sido una comisión electoral, no de investigación, y que se hayan acelerado los plazos para tener las conclusiones antes de la jornada de reflexión de este sábado de cara las elecciones europeas. En la misma línea, MÉS per Mallorca ha considerado que la comisión "no ha servido para aclarar todo lo que se quería aclarar" y ha criticado su finalización propiciada por PP y Vox en vistas a las elecciones del domingo. Més per Menorca, que abandonó la comisión, lamenta que no haya sido útil para esclarecer lo sucedido, principalmente por la instrumentalización a la que ha sido sometida por parte de los partidos mayoritarios de la Cámara autonómica.

