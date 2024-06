Díaz critica que Feijóo cuestiona la UCO y pide dejar trabajar a los jueces tras permitir una concentración ante Ferraz

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recriminado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación sobre la mujer del presidente, Pedro Sánchez, es "lo que le faltaba" en su "modo estrepitoso" de hacer política. Por otro lado, ha manifestado que no valora la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid avale la convocatoria para un rezo colectivo cerca de la sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid) durante la jornada de reflexión de las elecciones europeas, criticada por el PSOE, y aboga por "dejar trabajar" a los jueces y centrarse en llamar a la movilización progresista el próximo domingo. Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras una visita del XVI Congreso de la European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) en Granada, donde ha criticado a Feijóo por poner en cuestión el trabajo de los investigadores del Instituto Armado. "Esto es muy grave", ha proclamado Díaz sobre la actitud de Feijóo ante el informe de la UCO. A continuación, ha exigido al PP que "sea serio" y respete a los "profesionales vinculados al mundo de la justicia", a la par que ha rememorado que en materia de corrupción esta formación política fue condenada en el caso 'Gürtel'. Es más, Díaz ha manifestado con "ironía" que si el PP está tan preocupado por la corrupción, lo que debería hacer es ponerse a trabajar en medidas que eviten esta lacra, en vez de demostrar que no tienen proyecto de país. Eso sí, ha dejado claro que procesos de presuntas irregularidades en la compra de mascarillas como el caso 'Koldo' merece "todo el reproche ético y moral". "DEJAR TRABAJAR A LOS JUECES" Cuestionada por las críticas del PP a la presencia de la esposa del presidente, Pedro Sánchez, junto al líder socialista en un mitin en Málaga, Díaz ha señalado que no va a hacer valoraciones sobre declaraciones de otros dirigentes políticos. Sobre la resolución del TSJM, muy criticada por varios cargos socialistas, Díaz no ha seguido esa línea de su socio y ha señalado que no valora las resoluciones judiciales y pide "dejar a los jueces hacer su trabajo". MENSAJE A SÁNCHEZ: "NO QUEREMOS CARTAS, QUEREMOS ACTUAR" Lo relevatante, ha ahondado, es pedir a la ciudadanía que "quiere a su país" que vaya a votar como forma de defender la democracia. Y ha pedido apoyo a Sumar dado que el actual Gobierno progresista "merece la pena". Luego, ha aprovechado para pedir el voto a Sumar en las elecciones generales para hacer "cosas importantes", dado que se tiene que reformar el Consejo General del Poder Judicial y lamentar que esta medida no estuviera en la última misiva del presidente a la ciudadanía tras la citación de su pareja como investigada tras una denuncia de Manos Limpias contra ella. "No queremos cartas, queremos actuar", ha lanzado Díaz para insistir que en Sumar demanda "llenar de contenido" el "punto y aparte" de la legislatura al que aludió Sánchez en su primer escrito, por lo que pide dar fuerza a Sumar en estos comicios dado que toca remodelar el CGPJ y derogar la Ley Mordaza.

Compartir nota: Guardar Nuevo