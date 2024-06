Mendia afirma que "no hay caso" en la investigación de Begoña Gómez y cree "absolutamente inusual" su citación

La candidata del PSOE a las elecciones europeas Idoia Mendia ha afirmado que "no hay caso" en la investigación de Begoña Gómez, la mujer el presidente, Pedro Sánchez, por supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y cree "absolutamente inusual" su citación por el juez en campaña electoral, sin tomar declaración a testigos y con un informe de la UCO que la exonera. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia ha asegurado que "no hay caso", y no es porque lo diga ella, sino "porque lo dice la UCO, y la actitud y el procedimiento del juez es absolutamente inusual". "Se sale de lo habitual, sin tomar declaración a testigos ni nada", ha señalado. A su juicio, el Partido Popular, "que venía a estas elecciones sin programa, se ha plantado ahora en esta recta final de campaña, con la corrupción, la amnistía y la inmigración". "No sorprende mucho, el PP hace suyo el programa de Vox y están a las órdenes de la internacional ultraderechista", ha apuntado. Idoia Mendia ha dicho que esa "internacional ultraderechista tiene como objetivo España". "Por eso se reunieron en Madrid, por eso vino Millei aquí a liderarla. Se ríen cuando hablan de las políticas sociales y la justicia social les parece aberrante", ha destacado. En todo caso, ha subrayado que, "frente a esta coalición de la motosierra, hay que ir a votar por la única formación política que puede frenarles, que es el Partido Socialista". "Ya lo hicimos el pasado mes de julio, impedimos que el PP y Vox llegaran a la Moncloa", ha recordado. PLEBISCITO Mendia ha manifestado que plantear los comicios del domingo como "un plebiscito" ha sido "una de las geniales ideas" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y cree que "se le va a volver en contra como un boomerang porque no le está yendo nada bien y las campañas se le hacen muy cuesta arriba". "Nosotros estamos muy tranquilos, estas elecciones van de Europa, pero van de lo que verdaderamente enfrentamos, que es a la ultraderecha, al recorte de derechos y a un futuro de querer llevarnos al pasado. Es lo que tenemos que tener claro cuando vayamos a votar el próximo domingo", ha insistido. En su opinión, si la ultraderecha, tras el 9 de junio, "tiene capacidad de veto y de influencia", habrá una Europa "que se parecerá mucho más a la del 2008, de los hombres de negro, de los recortes sociales, pero se parecerá mucho más también a una Europa que no quiere los derechos humanos, que no reconoce la diversidad sexual, que no reconoce a las mujeres, que niega la violencia de género y retrocerá décadas". EL FUTURO DE EUSKADI La exconsejera del Gobierno vasco considera que "los debates de futuro, de verdad, están en Europa, en Bruselas", y entiende que "se vive un tiempo muy decisivo para el futuro" de la UE "y, por lo tanto, para Euskadi". A su juicio, Euskadi "es muy europeísta, se ve en las encuestas y se nota". "Y luego también venimos de unos años en los que, a diferencia de otros mandatos europeos, hemos notado mucho cuál es el efecto que puede tener Europa en nuestras vidas", ha indicado. Idoia Mendia ha dicho que, además, la ciudadanía ve que existe riesgo de que "la Unión Europea confunda el rumbo y vaya en un rumbo equivocado por el auge de la ultraderecha, y sobre todo porque el PP le ha comprado a la ultraderecha el discurso". "Nosotros somos la única fuerza política que realmente puede frenar a la ultraderecha porque lo hicimos frenamos ya el pasado 23 de julio, impidiendo que entrasen en el Gobierno de España de la mano del PP, con un Abascal de vicepresidente, y ahora somos el grupo que podemos impedir que la ultraderecha cuente en las mayorías europeas y podemos ser la clave para arrinconar a la ultraderecha. Por eso pedimos el voto que se concentre en el PSOE", ha remarcado. RIBERA Sobre los reproches de Podemos a la cabeza de lista socialista, Teresa Ribera, por no descartar pactos con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al asegurar que "dependía de la aritmética parlamentaria", cree que la formación morada hizo "una lectura interesada" de las palabras de la candidata del PSOE. "Nosotros, los socialistas, no vamos a pactar con la ultraderecha por una razón muy sencilla, porque no compartimos ni los valores ni los principios ni el proyecto. Entonces, es muy difícil. Nosotros, cuando nos sentamos a una mesa de negociación, negociamos los contenidos. Por lo tanto, ahí no nos vamos a poder encontrar nunca con la ultraderecha, porque representamos proyectos antagónicos", ha añadido.

