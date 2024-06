El PSPV denuncia que "la maquinaria del fango está en marcha" con la citación a Begoña Gómez "a cuatro días de votar"

El PSPV ha denunciado que "la maquinaria del fango está en marcha" con la citación judicial a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, a cinco días de las elecciones europeas del 9J, mientras el PP ha advertido que es algo "absolutamente escandaloso" y Vox ha descartado que tenga que ver con la campaña. Así han valorado los síndics en Les Corts José Muñoz, Miguel Barrachina y José Mª Llanos, respectivamente, la decisión del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid de citar a declarar a Gómez en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Desde el grupo socialista, Muñoz ha mostrado su respeto a la justicia, pero "no a algunos jueces", ya que ha asegurado que "este juez tiene una vinculación muy cercana a Isabel Díaz Ayuso" --presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid--, "desde el primer momento se ha basado en noticias de pseudomedios" y "tiene predisposición política a intentar influir en la campaña". "No es casualidad: es evidente esta instrumentalización de la justicia para dañar a Pedro Sánchez y al PSOE", ha aseverado en rueda de prensa tras la junta de síndics. Tras augurar que "acabará en nada", el síndic del PSPV ha criticado la "aquiescencia del PP con ciertos jueces" que "no hacen más que lo que decía Aznar: que cada uno haga lo que pueda allá donde esté". Por tanto, ha defendido la "absoluta inocencia" de Gómez y ha llamado a reflexionar sobre la necesidad de reformar "de una vez por todas" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "para que el PP no ponga a jueces en lugares determinados". Por parte de los 'populares', Barrachina ha señalado que Gómez está "doblemente imputada" por "presuntamente pedir favores a empresarios que han estado financiando su carrera profesional". "Cuántas veces hemos escuchado la frase de 'imputación, dimisión'", ha añadido. Además, ha advertido que la citación a Gómez es "especialmente grave" cuando está pendiente de publicarse en el BOE la Ley de Amnistía, "el acuerdo de compra de Pedro Sánchez al separatismo por su apoyo al Gobierno". Y de Vox, su síndic ha remarcado que "estos casos se han producido en muchas campañas" electorales y "no perjudican en principio a unos (partidos) u otros". "Respetamos absolutamente la labor de todos los jueces, los de un lado como unos dicen y los del otro", ha zanjado sin querer "aventurar como otros por qué se le cita como investigada".

